Jorge Bustos, sobre la periodista de TVE acosada en una manifestación: "Distingan entre su crítica legítima, que yo comparto, del trabajo de una reportera"

La actualidad política, marcada por el caso Koldo, ha recuperado un revelador vídeo de 2018 que ha vuelto a la primera línea mediática. Durante la sección 'Maneras de Vivir' en el programa 'Herrera en COPE', la colaboradora María José Navarro ha recordado junto a Jorge Bustos un momento del debate de la moción de censura de ese año en el que Mariano Rajoy pareció vaticinar los problemas de corrupción que afectarían a José Luis Ábalos.

En el fragmento, rescatado en redes sociales, se escucha a un Rajoy contundente lanzando varias preguntas directas al entonces diputado socialista: "¿Tienen algún condenado en sus filas? ¿Hay alguien de su partido en la cárcel por corrupción? Cuando llegue la sentencia de los ERES, ¿se van a poner usted una moción de censura a sí mismos?".

La intervención culminaba con una reflexión que hoy cobra especial relevancia. "Corrupción, como sabe usted muy bien, porque la tiene muy cerca, la hay en todas partes, no conoce barrios ni banderas ni doctrinas", afirmaba Rajoy, para después sentenciar con una frase lapidaria: "¿Qué le voy a contar yo a usted que no sepa?".

Reacciones en cadena

La onda expansiva del caso Ábalos-Koldo ha dejado una larga lista de damnificados, entre ellos figuras del propio PSOE como Susana Díaz. La expresidenta andaluza, que fue rival de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, ha confesado no encontrarse bien ante la situación, aunque mantiene "la cabeza alta". En sus propias palabras, ha admitido que "por primera vez no encuentro palabras decirte lo que siento".

Por su parte, el Partido Popular ha aprovechado la coyuntura para organizar una concentración en el Templo de Debod de Madrid. La intervención más sonada ha sido la de Isabel Díaz Ayuso, quien con su característico estilo castizo ha arremetido contra el Ejecutivo: "Todos le debéis a la coalición corrupta estar ahí, las casas, los coches, los puestos, el micrófono os lo pone la coalición corrupta".

Tensión en las calles

La tensión también se ha trasladado a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde el grupo juvenil Revuelta, vinculado a Vox, ha convocado una protesta. Durante la cobertura, una reportera de televisión ha tenido que soportar el acoso de algunos manifestantes, una situación que ha sido destacada por su "templanza mayúscula" para continuar informando mientras le tapaban la cámara.

Al hilo de estos hechos, Jorge Bustos ha hecho un llamamiento a los manifestantes a "aprender a distinguir entre su crítica legítima a Televisión Española" y el respeto al "trabajo de una reportera de a pie que tiene que soportar ese acoso". La propia periodista describía en directo la "bastante tensión en estos momentos frente a la sede del PSOE".

Momento en el que la reportera trata de realizar su trabajo en Ferraz

La sección ha dejado otras noticias relevantes.

En el programa 'Salvados', Salomé Prada, exconsejera de emergencias de Carlos Mazón, ha declarado que durante la DANA de Valencia tenía la orden expresa de no molestar al presidente.

En un tono de despedida, el cantante Joaquín Sabina ha anunciado sobre el escenario que su último concierto en Madrid era también el "último de mi vida", poniendo fin a sus grandes giras.