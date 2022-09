Un camarero, a cuadros, por la inesperada nota que ha dejado un cliente en un pedido a domicilio: "Por favor"

Quedar para tomar algo en un bar, cafetería o restaurante es un gesto muy común en España. Mientras algunos aprovechan el descanso del trabajo a media mañana para salir a tomar un café, otros optan por hacer este plan al terminar la jornada laboral. Otros optan por dejar este plan para el fin de semana, cuando el vermut de los domingos es una cita obligada, aunque también es un buen plan tomar unas raciones en compañía de amigos, pareja o familia.

En cualquier caso, las visitas a locales de restauración dejan multitud de anécdotas que los clientes no dudan en compartir a través de las redes sociales. Es habitual encontrar tuits que se hacen virales en lo que se expone la situación vivida en un bar. En muchos casos, lo irónico de la situación está en una cuenta desorbitada o en un cobro inesperado. En otras, lo reseñable es la atención de los camareros, mientras que también pueden verse en redes denuncias por productos en mal estado.

Un aspirante a meteorólogo predice cómo será el tiempo este invierno: 'se vienen meses muy movidos' Jorge Rey ha vuelto a hacerse viral en las redes sociales al vaticinar el tiempo durante estos meses gracias a su peculiar método Redacción Digital 25 sep 2022 - 16:04

No es de extrañar que este tipo de historias triunfen en Twitter, y es que en nuestro país hay multitud de restaurantes de lo más variopinto, además de mucho turismo, el cual también deriva en situaciones de lo más inusuales. En los últimos años, la comida a domicilio ha experimentado un crecimiento exponencial y también deja multitud de anécdotas entre repartidor y cliente que no se quedan atrás respecto a las vividas en un bar o restaurante.

La inesperada nota en un pedido de comida para llevar

En esta ocasión, ha sido la cuenta de 'Soy Camarero' la que ha compartido la anécdota vivida con un cliente a raíz de una nota en un pedido. En el tuit se puede ver una imagen de una parte del ticket. El consumidor incluyó una inesperada nota en la que se puede leer: "Por favor mi madre no me dejó comida, me muero de hambre".

Una frase que ha dejado a cuadros al encargado de preparar el pedido, en el que está incluida, al menos, una pizza. Y es que, según se explica en el tuit, al recibir la comanda, el local decidió hacer un obsequio al consumidor tras haber leído la nota. "Le pusimos de regalo el postre porque nos dió cosica", escribe 'Soy Camarero'.





Son varios los usuarios que no han podido resistirse a contestar al tuit tras enterarse de lo ocurrido, y mientras algunos se preguntan como dicha persona no puede ser capaz de "hacerse un par de huevos fritos", otros apuntan que simplemente se trata de una broma del cliente. En cualquier caso, ha conquistado las redes sociales y la historia ya acumula cientos de 'me gusta'.