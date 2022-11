¿Conseguirías aprobar el carné de conducir de China? Así es el examen práctico solo para los más aptos

Sin lugar a dudas, examinarse de la prueba práctica del carné de conducir, es una de las cosas que más nerviosos nos pueden poner en el mundo. Y es que en unos minutos, te juegas todo lo que has aprendido en las clases de la auestoescuela previamente. Que sí, que encima tienes a tu profesor al lado que no te puede decir nada, detrás a otros compañeros tuyos, y el examinador mirándote fijamente y apuntando todo en su block de notas.

Como si eso fuera poco, tienes que preocuparte de cometer las menos faltas posibles y poner en práctica todo lo aprendido. Vamos, que es complicado. Pues si ya nos parece algo difícil, imagínate lo que tiene que ser hacer ese examen práctico en otro país, como , por ejemplo, en China.

BREAKING NEWS:ALLEGEDLY DO YOU THINK YOU CAN "PASS" IN THIS "DRIVERS LICENSE" TESTING STATION IN CHINA??? pic.twitter.com/J7bObwa3o7