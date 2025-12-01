Alfredo Relaño señala los problemas del Real Madrid tras un nuevo empate: "Hay jugadores como Bellingham o Valverde que están jugando muy por debajo de su nivel"

El Real Madrid, tras la remontada del Barcelona contra el Alavés, estaba obligado a ganar al Girona este domingo para recuperar el liderato de La Liga. Y para buscar ese triunfo, Xabi Alonso recuperaba a jugadores importantísimos en su esquema como Courtois, Militao o Rüdiger.

EL REAL MADRID VUELVE A TROPEZAR LEJOS DEL BERNABÉU

Desde el pitido inicial, el Madrid dominó al conjunto entrenado por Míchel. Y con la velocidad de Mbappé, Güler y Vinicius intentó crear peligro sobre la portería de Gazzaniga. Pero ese dominio se fue diluyendo con el paso de los minutos, permitiendo al Girona acercarse a la portería de Courtois. Las dudas empezaron a crecer en un conjunto blanco que empezó a cometer errores en la salida de balón.

Sin embargo, en una jugada aislada, Militao obligó a Gazzaniga a realizar un paradón para evitar el primer gol del partido. Un tanto que llegó en la siguiente jugada y que fue anulado por una mano de Mbappé previa a su remate.

Sí que subió al marcador el gol de Ounahi justo antes del descanso. El centrocampista conectó un disparo imparable para Courtois con el que ponía el 1-0 y hacía enloquecer a Montilivi.

EFE GIRONA, 30/11/2025.- El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé durante el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga entre Girona y Real Madrid celebrado este domingo en el estadio Montilivi de Girona. EFE/ David Borrat

Tras el paso por vestuarios, el guion del partido fue el mismo de los primeros minutos. El Real Madrid dominaba en busca del empate y el Girona replegaba en busca de un contragolpe para sentenciar. Vanat pudo marcar el 2-0, pero su disparo fue repelido por un Courtois que realizó una gran estirada.

El Madrid no se dejó apoderar por la desesperación, intentaba elaborar las jugadas y una incursión de Vinicius por la izquierda dio lugar al 1-1. Hugo Rincón derribó al brasileño y el penalti, que el colegiado no dudó en pitar, se encargó de transformarlo Mbappé con un lanzamiento ajustado a la base del palo derecho.

Quedaba mucho encuentro por delante y el Madrid se volcó en busca de un tanto que le diera el triunfo en Montilivi. Vinicius lo intentó, pero su disparo se fue fuera por poco; y Rodrygo reclamó un penalti. Y pese a la insistencia, los pupilos de Xabi Alonso no encontraron el premio del gol y se dejaron el liderato con un nuevo empate lejos del Santiago Bernabéu.

LOS PROBLEMAS DEL REAL MADRID

A la conclusión del partido, Alfredo Relaño señaló en Tiempo de Juego los grandes problemas del Real Madrid tras un nuevo empate que le hace perder el liderato. "El Real Madrid ha estado un mes jugando fuera del Bernabéu en campos que no eran para tanto y le ha costado 6 puntos y el liderato", empezó diciendo el comentarista.

EFE Kylian Mbappé y Vinicius se lamentan durante el Girona - Real Madrid.

Y agregaba: "Los problemas han sido siempre parecidos. El equipo no está armonizado y no está hecho. Podemos hablar de si hay descontentos y si se amigan o desamigan. Pero hay jugadores que están jugando muy por debajo de su nivel".

Alfredo Relaño iba más allá e incluso daba algún nombre. "Llama la atención los casos de Bellingham, Valverde y Güler. Y Trent ya no cuela después del tiempo que le hemos visto", comentaba.

Y para finalizar, señaló: "Hay demasiados jugadores que no están y esto depende de Mbappé, de Courtois y un poco de la suerte como con la mano del gol anulado. Pero no vemos al Real Madrid y hasta que no se ve perdiendo no aprieta. Solo se ha tomado en serio los últimos 20 minutos y con peligro de muerte".