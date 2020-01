Karelys, la amiga de Cayetano, rompe su silencio y cuenta todo sobre su relación

El mayor temor de Cayetano Rivera se ha cumplido. Karelys, la polémica amiga con la que fue fotografiado en Londres el pasado noviembre, ha aprovechado su visita a España para dar una exclusiva en la revista "Hola" donde cuenta todos los secretos de su relación con el torero. En la publicación, la canaria asegura que "tenía la necesidad de aclarar todo esto”. Karely asegura que Cayetano y ella "son amigos", aunque sí mantuvieron una relación en el pasado: “Cayetano y yo nos conocimos en diciembre de 2012, cuando nos presentó un amigo en común. Desde el primer momento tuvimos mucha conexión. (...) En 2014 salimos juntos durante unos meses. Coincidió con su ruptura con Eva”. La versión de Karelys coincide con que en noviembre de 2013, Cayetano Rivera y Eva González pusieron fin a su relación por "diferencias irreconciliables". Sin embargo, nueve meses después volvieron a intentarlo.

Karelys y Cayetano dejaron la relación, pero ella asegura que "desde entonces han mantenido una amistad". De hecho, fue el marido de Eva González el que la puso en preaviso de que saldrían las fotografías de ambos paseando en Londres: "Confieso que lo he pasado muy mal, ya que estaba lejos de la familia y no podía contar con su apoyo físico. Tuve mucha ansiedad e incluso no pude ni dormir ni comer durante varios días". Según ella, aquel día sólo quedaron para verse y "tomar algo".

Karelys cree que además de limpiar su nombre en los Tribunales, "consideraba que era necesario aclarar públicamente la situación, ya que se han dicho de muchas falsedades y auténticas barbaridades". Por ello, ha concedido la extensa entrevista a la revista "Hola".

Las palabras de Karelys echan más leña al fuego de una polémica que ha desestabilizado la relación de Eva y Cayetano. Pese a los rumores de la supuesta deslealtad al salir las imágenes de Londres, Eva y Cayetano se han mantenido unidos frente a la adversidad. Al menos, públicamente. Han pasado las Navidades en Sevilla con su hijo Cayetano y apenas se han separado. Queda ahora por saber si las declaraciones de Karelys pueden volver a provocar un tsunami dentro de la relación o si a Eva González le valdrán las palabras de la canaria y decide seguir apostando por su matrimonio.

SILENCIO EN EL ENTORNO DE CAYETANO

Mientras, también será difícil conocer cómo se tomará Cayetano esta exclusiva. El torero guarda silencio y en las redes sociales apenas publica nuevas imágenes. Su última publicación en su página oficial de Facebook es el anuncio de que el próximo 15 de febrero tendrá un festival benéfico en La Flecha (Valladolid) en el que también estarán rostros conocidos como El Fandi, Emilio de Justo, Pablo Aguado, Toñete y El Rafi, quienes salen en el cartel de promoción. Entendemos por esto que el torero está en marcha ya con su rutina y preparándose para demostrar de nuevo su profesionalidad en el ruedo.

Cayetano Rivera cumplió el pasado 13 de enero 43 años en un momento en el que no es de los mejores. Parece que lo que sí que le ha devuelto un poco la alegría han sido las vacaciones de Navidad, que las ha pasado en familia, pero sobre todo con su hijo y su mujer.