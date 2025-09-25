El juguete de los 80 con el que puedes ganar hasta 200 euros: codiciado por los coleccionistas

El mundo del coleccionismo nos permite descubrir tesoros como el siguiente y que se vende en el portal Todocoleccion. Se trata, ya te adelanto, de un juguete emblemático de la década de los 80. Se vende por 200 euros. La pieza en sí combina rareza y nostalgia. Pero, quién sabe, igual se trata de un juguete que tienes por casa.

En concreto, se trata de la Casa-Teléfono de los Pitufos. Inspirada en los populares personajes creados por el dibujante belga Peyo, la Casa-Teléfono permitía a los niños recrear las aventuras de Papá Pitufo, Pitufina y compañía. Su diseño llamaba la atención por dos motivos: su original forma de setas-casa y su funcionalidad como teléfono infantil, con luces y sonidos que hoy, más de 40 años después, son parte del recuerdo de toda una generación.

Este tipo de artículos, fabricados en plena “pitufomanía” que arrasó en Europa y América, se vendían en grandes almacenes, y eran objeto de deseo en las cartas a los Reyes Magos de miles de niños españoles. En el anuncio se puede apreciar que aunque mantiene la mayor parte de sus elementos originales, no se encuentra en perfecto estado de conservación.

El vendedor aclara:

La tapa del teléfono no cierra bien. La zona de las pilas presenta daños, lo que afecta a la durabilidad de sus mecanismos. El techo tenía una luz incorporada, pero actualmente “no funciona”.

Aun así, el teléfono principal sí sigue operativo, lo que lo convierte en un ejemplar atractivo para coleccionistas que valoran la funcionalidad básica.

Con sus 33 centímetros de altura, la pieza es tan voluminosa como llamativa, lo que explica parte de su precio en el mercado vintage. Así que, ya sabes. Echa un vistazo a tu trastero, a tus cajones... porque lo mismo, te llevas una grata sorpresa localizando este apreciado objeto de colección.

otro juguete muy conocido en los 80 que sigue siendo un icono

Una generación alejada de la sobrestimulación constante, que sabía lo que era esperar toda una semana para ver capítulos nuevos de sus dibujos favoritos, y donde aún no existían múltiples canales para escoger, lo que hacía que muchos de los anuncios de las cadenas televisivas se conociesen al pie de la letra.

Una época en la que se crecía sin notificaciones, sin prisa y sin distracciones y donde los más pequeños, se entretenían con poco.

Alamy Stock Photo Barbie, publicidad de su película

En este caso, te hablamos de un tesoro que pocos guardaron como recuerdo y que en portales de compra-venta como en el de Mil Anuncios se venden por el alto precio de 210 €. Una mansión auténtica de las míticas muñecas Barbie que incluye el set completo con todos los abalorios, el mobiliario y la novedad que hizo especial a esta edición, el 'ascensor funcional'.

Una creación de Barbie especial, con un inconfundible color rosa, tres plantas totalmente decoradas, totalmente amuebladas y con el ascensor manual funcional, como novedad.