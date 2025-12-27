Juan Diego: "Compré una casa y me llamaron los vecinos porque sonó un zumbido grande y madre mía, cómo está esto"

El conocido interiorista Juan Diego, popular por sus vídeos de reformas en la cuenta de TikTok @juandiego_interiorismo, ha compartido una de sus experiencias más sobrecogedoras. Tras comprar una casa para un nuevo proyecto, ha recibido una llamada de sus vecinos alertándole de un gran estruendo. "Juan Diego, pásate por la casa que compraste, que ha sonado un zumbido muy grande", le advirtieron por teléfono.

Un derrumbe inesperado

Según el relato de los propios vecinos, el ruido fue tan fuerte que parecía que había caído una bomba en la casa. Al llegar, el interiorista se ha encontrado con un escenario desolador: varios pisos interiores se habían derrumbado, levantando una intensa polvareda que salía por las ventanas. Su propia reacción, compartida en el vídeo, no deja lugar a dudas sobre la magnitud del desastre: "Madre mía, Dios mío de mi corazón... a ver qué nos encontramos ahora".

TikTok: @juandiego_interiorismo La casa de Juan Diego

La exclamación final del vídeo, "¡Madre mía, cómo está esto!", resume a la perfección el estado de la vivienda. Este suceso pone de manifiesto los riesgos inesperados que pueden surgir al adquirir una propiedad para reformar, una opción cada vez más popular. Historias como la de Paula, que se compró un piso con 24 años tras un gran esfuerzo de ahorro, contrastan con los desafíos que se presentan en proyectos de renovación.

El reto de la reforma

A pesar del susto, el trabajo de interioristas como Juan Diego es fundamental para recuperar y dar nueva vida a inmuebles en mal estado. Mientras algunos optan por soluciones alternativas como las casas prefabricadas de 25.000 euros para poder ahorrar, otros asumen el reto de la rehabilitación integral, enfrentándose a imprevistos como este derrumbe. Ahora, Juan Diego y su equipo tienen por delante la tarea de evaluar los daños y decidir el futuro de este proyecto truncado por el colapso.