El impresionante parecido entre este pequeño reptil y un dinosaurio que sorprende a las redes

Parece un dinosaurio, pero en realidad se trata de una tortuga albina poco común que ha conquistado a las redes sociales. El albinismo en los animales no deja de sorprender en Internet y lo han demostrado varias publicaciones de Mike Aquilina, un amante de las mascotas acuáticas más conocido en Instagram como AquaMike, que ha dado a conocer al último integrante de su curiosa familia: un pequeño reptil que cuenta con un cuello tan largo que muchos han asociado con un dinosaurio.

Hace un año que nació la tortuga albina de vientre rosado con su corazón latiendo fuera de su cuerpo. AquaMike se encargó del cuidado del animal llamado Hope. La tortuga se convirtió en una sensación en Internet cuando su dueño comenzó a compartir su historia y evolución a través de la red social de Instagram.

Con la reciente llegada de la nueva inquilina, AquaMike ha vuelto a acaparar la atención de la comunidad. Esta vez, una tortuga albina de largo cuello -y que actualmente está en búsqueda de nombre- es la que hace las delicias de los mas curiosos.

Según explicó, el animal es una tortuga de caparazón blando de Florida, una especie conocida por su largo cuello, pero con la peculiaridad de que es albina.

A diferencia de otras criaturas albinas, las tortugas albinas generalmente tienden a ser amarillas o anaranjadas. Para ser más exactos, deberían llamarse amelanísticas porque la melanina es el pigmento que les falta. Al igual que en el albinismo, la falta de pigmento afecta a todas las áreas del cuerpo, incluido los iris del ojo. Esto no quiere decir que ninguna tortuga sea blanca por albinismo, sino que es más raro.

La vida de los animales albinos no es igual de sencilla de los que no lo son. Estos animales pueden presentar diferentes problemas de salud como una visión deficiente, lo que se traduce en mayor vulnerabilidad ante los depredadores que se acercan de lejos, ya que no pueden verlos; y la dificultad para encontrar alimentos.

Otro inconveniente es su llamativo color, que los hace más detectables ante los depredadores. Es por ello por lo que un alto porcentaje de animales albinos no sobreviven a su etapa de cría. Sin embargo, en el caso de las tortugas, la protección que les proporciona su caparazón sirve para que ese porcentaje se reduzca con respecto al de otros animales a favor de una esperanza de vida un poco más larga.