Nacho Peña revela el problema de Modric en el Real Madrid que pudo dinamitar su renovación: "Fácil no ha sido"

El futuro de Luka Modric en el Real Madrid ya tiene fecha de caducidad. Según reveló este miércoles Miguel Ángel Díaz en El Partidazo de COPE, el centrocampista croata se marchará del club tras disputar el Mundial de Clubes, sin haber recibido ni una sola propuesta de renovación. Aunque el jugador deseaba continuar, el club ha decidido prescindir de él, una decisión que se habría visto influida por un aspecto clave que desveló el periodista Nacho Peña durante el programa: la difícil adaptación de Modric a su nuevo rol esta temporada.

Una de las voces más contundentes sobre este asunto fue la del tertuliano Nacho Peña, quien explicó que la adaptación de Modric a su nuevo rol esta temporada ha sido más complicada de lo que muchos imaginaban: "Modrić, por un lado, su rol en el primer tramo de temporada lo llevó no mal, muy mal. En el segundo tramo quizás lo entendió un poquito mejor, pero el primer tramo, vamos a decir, no fue fácil. Este año no, ¿eh? Este año yo te digo que el primer tramo, hasta donde yo sé, fácil no ha sido."

EFE El centrocampista del Real Madrid, Luka Modric a su llegada al hotel de concentración del equipo en Sevilla este domingo antes del partido de LaLiga ante el Sevilla de esta noche

Las declaraciones de Peña apuntan a un desgaste emocional por parte del jugador, quien ha pasado de ser indiscutible a convertirse en un recurso puntual en los planes de Carlo Ancelotti. A pesar de ello, Modric ha completado una temporada digna, con 56 partidos disputados, 4 goles y 9 asistencias. No obstante, ni su compromiso ni su historia en el club han pesado lo suficiente como para que desde la directiva se le presentase una oferta de continuidad.

El adiós de una leyenda

Modric, que a sus 39 años aún quería seguir aportando al equipo, se marchará tras trece temporadas, con un palmarés que incluye seis Champions League, cuatro Ligas y un Balón de Oro. Pero su salida no está ligada al criterio del próximo técnico, Xabi Alonso, sino que responde a una decisión exclusivamente del club. Tal y como indicó Miguel Ángel Díaz, "no ha sido el futuro entrenador quien ha tomado la decisión", sino que se trata de una línea marcada desde las oficinas de Valdebebas.

La idea del club es reorganizar el centro del campo. Nacho Peña dejó entrever que Xabi Alonso desea incorporar un nuevo mediocentro: "Xabi Alonso quiere un centrocampista. Otra cosa es que se lo puedan traer. Para eso tienes que vender a un futbolista importante." En ese contexto, el encaje de Modric se complicaba aún más, sobre todo si Jude Bellingham vuelve a ocupar una posición más retrasada como la que tenía en el Borussia Dortmund: "La idea, si no viene alguien, es retrasar a Bellingham a una posición otra vez un poco más originaria."

Planificación futura

Este panorama de reorganización en el mediocampo deja sin sitio a uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia reciente del club. El sábado, ante la Real Sociedad, será el momento para que la afición le rinda homenaje. Aunque disputará el Mundialito de Clubes, ese encuentro en el Bernabéu será su última aparición en casa con la camiseta blanca.

EFE El centrocampista del Barcelona pedri y el centrocampista del Real Madrid Luka Modric, durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys

En ese mismo partido también se despedirán otros nombres propios: el entrenador Carlo Ancelotti, rumbo a la selección brasileña como ya ha confirmado Ednaldo Rodrigues, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo, aunque este último ni siquiera viajará a Estados Unidos para el torneo internacional.

El Real Madrid emitirá este viernes un comunicado oficial sobre la salida de Ancelotti, que posteriormente comparecerá en rueda de prensa. Se espera que sea un fin de semana emotivo, con tintes de fin de ciclo. Un ciclo que también cierra Luka Modric, el mago croata que cambió la historia reciente del club y que ahora, entre decisiones técnicas y silencios administrativos, dice adiós sin ruido… pero con la leyenda intacta.