La preciosa despedida entre lágrimas de De Marcos del Athletic: "Gracias por hacer de este sueño algo eterno"

Óscar De Marcos, capitán del Athletic de Bilbao, se ha despedido este jueves de sus compañeros y de los trabajadores del club en un precioso homenaje en la ciudad deportiva de Lezama. El vitoriano cuelga las botas a los 36 años después de 16 temporadas en el equipo. Su último partido será este domingo ante el Barcelona (21:00 horas) en La Catedral, pero antes ha querido decir adiós a todas las personas con las que ha compartido su día a día. Junto a ellos su familia y amigos.

Vestido de traje ha recibido el cariño de toda la gente que conforma el Athletic. Ha recibido un precioso pasillo de aplausos hasta su entrada en el campo en el que tantas veces ha entrenado. Allí les ha dedicado un emotivo discurso de agradecimiento en el que ni él, ni los que le rodeaban han podido evitar las lágrimas. Acompañándole su camiseta con 18 y los títulos conseguidos con el club: 1 Copa del Rey y 2 Supercopas.

EFE De Marcos se ha despedido este jueves de la familia del Athletic.

“Muchas gracias por venir. Quería estar un día tan especial para mí rodeado de la gente que me ha acompañado estos 16 años y estos 36 años. Me siento un privilegiado por todo lo que he vivido y este camino que he recorrido en el Athletic. Estos meses y estas semanas se ha acentuado más el cariño que he recibido de la afición, de la gente que quiero y estoy muy agradecido. Quiero que sepáis que he estado reflexionando desde que dije que me retiraba, en los partidos, en los entrenamientos, en los viajes… de lo que sentía que era el Athletic y me puse a escribir, junté todas las ideas y prefería leerlo porque va a quedar la idea más clara”, ha comenzado.

“Hoy no estoy aquí para decir adiós, estoy aquí para dar las gracias, para despedirme en casa, con mi gente, en el lugar donde he crecido como persona y como profesional. Han sido 16 años dando todo lo que tenía y recibiendo muchísimo más. Llegué sin saber cuánto iba a durar y al final me quedé porque aquí encontré mi lugar. Me acogieron como a uno más, como a un hijo y con el tiempo sentí que formaba parte de este hogar. Lezama ha sido mucho más que un campo de entrenamiento y San Mamés ha sido mi templo. Allí encontré abrigo, paciencia y cariño. Allí la afición me hizo sentir que estaba exactamente donde tenía que estar. Hoy me despido, pero no me voy del todo porque cuando uno ha vivido con tanto amor deja raíces. Aunque el cuerpo se marche una parte de mí se quedará aquí siempre. Gracias por tanto. Gracias por hacer de este sueño algo eterno. Me voy siendo quién soy porque aquí me enseñaron a serlo, pero no sin dejar una reflexión a la que llegué en Manchester, la respuesta a la pregunta que tantas veces nos han hecho a los jugadores: ¿Qué es para ti el Athletic?

"Para mí el Athletic no es solo un nombre, no es solo un club de fútbol. Es la punta de un iceberg inmenso donde lo más grande es justo lo que no se ve. Debajo de esa palabra que brilla vive la lealtad de un pueblo, la fidelidad que no negocia, el compañerismo que va contigo. Está el ponerse siempre al servicio del grupo, caminar juntos, codo a codo, sin ruido. Para muchos es fútbol, para mi es familia, amistad que se celebra, educación que se enseña en el ejemplo, en el respeto, en dar antes que pedir, callar cuando toca, luchar hasta el último suspiro y seguir. Por eso cuando pienso en mis hijos no quiero que aprendan a amar un club, quiero que aprendan a vivir como se vive en el Athletic. No con la mirada puesta en la victoria si no en la forma de recorrer la historia. No quiero enseñarles solo un escudo, quiero enseñarles un modo de estar en el mundo, que sepan que ser del Athletic no es una camiseta ni una bandera al viento. Es ser fiel, ser justo y honesto, aunque nadie te este viendo. Aupa Athletic".