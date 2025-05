Naval Azul, el gran proyecto para revitalizar Gijón, que ha presentado su alcaldesa en 'Mediodía COPE'

Madrid - Publicado el 22 may 2025, 14:54 - Actualizado 22 may 2025, 15:01

Gijón ha dado un paso firme hacia el futuro al posicionarse como un referente nacional e internacional en inversión inteligente. Bajo el lema “Gijón, punto de encuentro de la innovación, el talento y el futuro”, la ciudad se proyecta como un territorio donde el desarrollo empresarial, el impulso de sectores estratégicos y el fomento del emprendimiento convergen en un ecosistema único.

Para conocer esta iniciativa, Gijón Lidera, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros se han desplazado hasta la ciudad gijonesa donde desde la Casa de Jovellanos y de la mano de la alcaldesa Carmen Moriyón han conocido detalles sobre este nuevo enfoque con el que se quiere dar un impulso a la que es la ciudad más grande de Asturias.

Es la llegada de nuevos inversores que se van a implantar en Gijón como la Universidad Europea o el Grupo Quirón.

Otros de esos proyectos de futuro es Naval Azul. ¿Qué es Naval Azul? "Son 60.000 metros cuadrados que estaban ocupados por antiguos astilleros. Ahora solo nos queda un astillero que, por desgracia, estos días está pendiente de un concurso de acreedores y esperemos encontrar por parte de todos una solución. Y al lado, colindante, están estos 60.000 metros cuadrados que, en su momento, era una playa de Gijón, que se les robó a los gijoneses en aras de la prosperidad industrial y que generó mucha economía y mucho empleo. Y ahora, al abandonarlo el astillero, ya 35.000 metros cuadrados de ese espacio se han comprado con el dinero de todos los gijoneses, y lo que pretendemos es regenerar esa zona con empresas limpias, de base tecnológica, vinculadas a la economía azul. Y eso es lo que tenemos ahora en marcha. Lleva un tiempo de tramitación administrativa, pero Gijón no para. Y además, de una manera especial, como se hace ahora en el siglo XXI, parques tecnológicos modernos, no cerrados por una valla y un espacio allí al que solo acceden las personas que trabajan, sino abierto, o mar, un espacio con jardines, con viales, donde la empresa convive con otros usos, como puede ser una cafetería, una clínica veterinaria, algún negocio de este tipo. Y en definitiva, es parte del barrio", explica la alcaldesa de Gijón.

"Aquello que se robó a la ciudad, como digo, en aras a una prosperidad en aquel momento, ahora que ya no es necesario y que cambió todo el panorama, pues se le devuelve a la ciudad, pero lo que quiere Gijón es seguir siendo una ciudad industrial. Es decir, tiene un aspecto económico muy importante, pero que también tiene un trasfondo social. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que evolucionar, o sea, no es incompatible, volvemos a lo mismo, no tiene que ser incompatible la industria con un entorno y una calidad del aire buena y con una calidad de vida buena para todos los gijoneses. Bueno, y luego el adjetivo azul, que entiendo que no es caprichoso, no es casual, que imagino también la alcaldesa, primero está relacionado con el mar, pero también es una forma de economía sostenible, que se ha ido desarrollando con más fuerza en los últimos años", asegura Carmen Moriyón.

¿Por qué Gijón puede ser una referencia?

¿Por qué Gijón puede aspirar a ser, precisamente en este sentido, una referencia? ¿Qué ventajas ofrece esta ciudad? "Aunque ahora esto de la economía azul parece que está muy de moda, todos ponemos azul, verde, naranja, pero el azul es la esencia nuestra. Ahora cuando se estudia a lo mejor todas las algas, una empresa tecnológica que esté estudiando, ¿para qué se pueden dedicar todas las algas, productos cosméticos, bueno, toda una variedad? Pues eso es vinculación, es economía azul. Y, además, en la economía azul es donde trabajan muchas mujeres en muchos oficios que tuvieron vinculación con el mar. Creemos que tenemos una oportunidad ahí y queremos aprovecharla, no la podemos dejar pasar. Y por eso, el ayuntamiento se gasta 4,7 millones, invierte 4,7 millones de todos los gijoneses y gijonesas en comprar estos terrenos para no estar esperando a verlas venir. A que venga una empresa, compren los terrenos, haga el edificio..., vamos a ir nosotros por delante y vamos a demostrar que nos subimos al barco", afirma la alcaldesa gijonesa.