Un camarero escribe a su jefe para contarle que le operan y no da crédito a su reacción: "¿Qué quieres?"

Los bares son uno de los lugares más frecuentados por los españoles. Un establecimiento en el que compartimos vivencias y todo tipo de anécdotas.

En ellos, trabajan los hosteleros y también los camareros, fundamentales para el servicio. A veces, estos empleados viven situaciones un tanto desagradables. Un ejemplo de ello es la historia que recoge la cuenta de X, anteriormente Twitter, llamada @soycamarero. Una cuenta, valga la redundancia, que recoge reseñas de todo tipo y también malas experiencias vividas en los restaurantes.

En este caso, en el mensaje podemos ver una captura de Whatsapp entre un camarero y el encargado (aparentemente) de un establecimiento.

"Anestesia general. Me llamaron hoy. Me operan el 9 de noviembre. Me quitarán los cornetes porque no puedo respirar bien y me está dando apnea respiro por la boca y como sufro de asma me está afectando mucho la salud y vida normal", relata este camarero, dejando claro que no atraviesa una buena racha y que necesita esos días.





Su único objetivo es el de recuperarse y poder volver poco a poco a la vida normal. Sin sobresaltos. Y, por este motivo, deja entrever que no está en condiciones de trabajar.

A los pocos minutos, la respuesta del encargado del bar no tiene desperdicio y ha cabreado a las redes: "Buenos días. A ver. Primero que nada. ¿Qué quieres decirme con eso? Tus vacaciones son del 13 al 19". El camarero le recrimina y le dice que la recuperación no es en tres días.

"Lo hablaré con la jefa. Yo si me operan, la verdad, me cogería vacaciones. Necesito saber cuánto tiempo necesitas", argumenta el encargado.

Por último, concluye que serían vacaciones no disfrutadas este camarero.

"Hay gente que piensa que vivimos para trabajar"

Lo cierto es que no sabemos más ni como acabó la historia. Pero, lo que está claro, es la opinión unánime de todos los usuarios que han leído lo ocurrido. Los comentarios no dejan lugar a duda.



"¿Esta gente lo dice para coaccionar o realmente tienen vocación de esclavos?", "Recordad: la baja se prioriza antes que las vacaciones, si estáis de baja y llega el período de vacaciones, no cuentan como tal y las debéis volver a pedir", "Lo hablaré con la jefa. Mando intermedio que piensa que va a heredar en algún momento", "hay gente que piensa que vivimos para trabajar" o "se nos va de las manos. Si se tiene que operar, se opera hasta que reciba el alta. Luego las vacaciones se hacen y punto", son algunos de esos mensajes que recriminaban lo que había sucedido.





A día de hoy, no cabe duda.

Este negocio, el de la hostelería, está muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Otra conversación entre un camarero y su responsable que enfadó a las redes

"Hola. Necesito camarera", comenzó la conversación. "Hola buenas. Llevo seis años de experiencia siendo camarera", responde ella, visiblemente interesada en una posible oferta de trabajo. "¿Me puedes explicar un poco mejor el horario, lo que se cobra y demás? Por favor. Muchas gracias", pedía.

"Necesito una camarera para trabajar todas las tardes, de 18:00 horas hasta el cierre. No hay días libres. Salario, 1.000 euros al mes", le decía el empresario sobre las condiciones del contrato. "¿Y el contrato de cuánto es?", preguntó la camarera. "Contrato de cuatro horas", respondía él, dejando claro que las horas que constan en el contrato son menos de las que realmente va a trabajar.