Un estudio desvela el secreto mejor guardado de quienes viven en esta zona de España: aumenta tu esperanza de vida

Imagina despertar cada día con la brisa marina dándote en el rostro y el sonido de las olas que llegan hasta la orilla. Vivir cerca del mar no solo ofrece paisajes espectaculares y momentos de tranquilidad, sino que también puede tener un impacto profundo en nuestra salud y bienestar general.

Te puede interesar La playa de Vizcaya que ha sido premiada por la revista Viajar como la mejor de España para visitar este mes de agosto: no hay turistas

La conexión con el entorno costero parece aportar beneficios, influyendo en cómo experimentamos la vida y, posiblemente, en la duración de la misma.

Sin embargo, no todos los cuerpos de agua ofrecen las mismas ventajas, y la relación entre el entorno y nuestra calidad de vida es mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista.

¿Qué hace que la vida junto al mar sea tan diferente a la de otros lugares? ¿Por qué el mar podría ser un aliado inesperado para nuestro bienestar?

Una nueva investigación determinó que vivir cerca del océano alarga la vida. Así lo reveló un reciente estudio de la Universidad Estatal de Ohio, El análisis realizado, liderado por 'Jianyong Wu', se centró en la relación entre la proximidad a diferentes tipos de cuerpos de agua y la esperanza de vida.

Analizó más de 66.000 distritos en Estados Unidos y encontró que residir cerca del océano se asocia con una mayor esperanza de vida, mientras que vivir en zonas urbanas próximas a ríos o lagos podría tener el efecto contrario.

Resultados

Los datos señalaron que quienes viven a menos de 48 kilómetros del océano o del golfo presentan una esperanza de vida superior al promedio, que se sitúa en 79 años. Por otra parte, los residentes en la costa pueden vivir, en promedio, al menos un año más que el resto de la población.

Turisme Costa Brava Imagen de recurso

El estudio identificó que los habitantes de zonas urbanas situadas cerca de ríos o lagos de más de 10 kilómetros cuadrados tienden a tener una esperanza de vida menor, situándose alrededor de los 78 años.

La diferencia, aunque no parezca mucho, resulta significativa y pone de manifiesto que no todos los entornos con agua cerca ofrecen los mismos beneficios para la salud.

¿Qué beneficios tiene?

Vivir cerca del mar ofrece una serie de ventajas que pueden influir positivamente en la salud y el bienestar general. En primer lugar, las zonas costeras suelen tener temperaturas más suaves y estables durante todo el año.

Este clima estable es beneficioso para personas con problemas respiratorios o enfermedades crónicas, porque reduce el estrés que el cuerpo sufre por cambios bruscos de temperatura. Además, la calidad del aire es mucho mejor que estar metido en medio de ciudades grandes como Madrid o Barcelona.

La brisa marina ayuda a dispersar contaminantes y partículas nocivas, ofreciendo un ambiente más limpio que el de las zonas urbanas.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Otro beneficio clave es la facilidad para ir a espacios naturales abiertos y la posibilidad de realizar actividades físicas al aire libre.

Caminar por la playa, nadar o practicar deportes acuáticos son formas de ejercicio que no solo fortalecen el cuerpo, sino que también aportan beneficios mentales, como la reducción del estrés y la ansiedad. Este estilo de vida activo favorece un corazón más saludable y mejora el sistema inmunológico.

Finalmente, centrándose en lo psicológico, se ha comprobado que el mar tiene un efecto calmante y restaurador. El sonido de las olas, y el contacto con el agua ayudan a reducir los niveles de cortisol, y la hormona del estrés, esto hace que tengas un mejor estado de ánimo.