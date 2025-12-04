Paco González dice lo que muchos piensan sobre Mbappé en el Real Madrid: "Llevo pensando un tiempo que me gusta más"

El debate tras la última exhibición del Real Madrid ante el Athletic Club ha dejado un momento de gran repercusión en las redes. Durante el programa El Partidazo de COPE, el director Juanma Castaño lanzó a los tertulianos la pregunta clave de la noche: ¿cuál fue el mejor gol del partido? La respuesta mayoritaria generó una de las comparaciones más audaces de la temporada.

Mbappé y un gol para la historia

La mayoría de los colaboradores no dudaron en calificar la primera diana del delantero francés como una auténtica obra de arte. Se destacó "el control orientado que hace, la arrancada que tiene, cómo rompe a Vivian y a Laporte, cómo se coloca para pegarle con la derecha y la potencia que pega". "Es un escándalo de gol", resumía uno de los analistas.

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid CF calienta durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid CF en San Mamés

Fue en este punto cuando Paco González lanzó la reflexión más sonada de la noche. El periodista confesó que la jugada le llevó a verbalizar un pensamiento que lleva tiempo rondándole. "Me ha llevado a decir en antena algo que llevo pensando un tiempo", comenzó diciendo, para después sentenciar: "Me gusta a día de hoy más Mbappé que Ronaldo, que Ronaldo Nazario da Lima".

Me gusta a día de hoy más Mbappé que Ronaldo Nazario da Lima" Paco González Director de Tiempo de Juego

González matizó sus palabras, explicando que no se trata de dirimir quién es "mejor ni peor", sino de una cuestión de gusto personal. Recordó la espectacular carrera de Ronaldo, desde su etapa "pluscuamperfecto en el Barcelona" hasta el Mundial que ganó "casi él solo" en Corea y Japón, pasando por su capacidad para decidir partidos incluso "gordo y las rodillas destrozadas". Sin embargo, para el periodista, ver jugar al francés le "llena el ojo", destacando que le "gusta correr hasta sin balón".

El contrapunto: la importancia del equipo

No todos los tertulianos compartieron esta visión. Otra de las opiniones destacadas puso el foco en el segundo tanto del equipo blanco, argumentando que, aunque el de Mbappé es de una belleza "indiscutible", el segundo gol tenía una mayor importancia para el equipo. La razón es que fue una "jugada coral" en la que "toca el balón prácticamente todo el equipo", algo que sirve para que "todos se sientan importantes" y se combata la percepción de una "dependencia excesiva de Mbappé".

Para el grupo es muy importante el segundo" Manolo Lama Narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego

AFP7 vía Europa Press Kylian Mbappé del Real Madrid CF observa durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid CF en San Mamés

Courtois y su parada decisiva

El análisis no se detuvo en los goles, ya que la actuación de Thibaut Courtois también fue un tema central. Se recordó su parada a Berenguer con 0-1 en el marcador, calificada como "exagerada", y se destacó que tener al "mejor portero del mundo" y al "mejor jugador del mundo" es una ventaja definitiva. Sobre el guardameta belga se llegó a afirmar con rotundidad: "Es de largo el mejor portero que han visto mis ojos, no hay ninguna duda en toda la historia".

La jugada del primer gol, por cierto, no se entendería sin el espectacular pase cruzado de Trent Alexander-Arnold, cuyo estado físico es seguido con atención. El tanto de Mbappé llegó en el minuto 6, pero el Real Madrid ya había avisado previamente con ocasiones claras en los minutos 2 y 4 para adelantarse en el marcador.