04 DIC 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"El Madrid igual gana 0-5. Estos muchachitos pueden jugar aseadamente".
Teresa Vasallo Fernández
Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:03 min escucha
Temas relacionados
"El Pollo Carvajal ofrece nuevos datos y pronto conoceremos qué cargos españoles han estado trabajando para el chavismo en la sombra mientras fingían no hacerlo"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Pedro Ruiz alerta a España de lo que pasará si desaparece el dinero en efectivo en nuestro país
El presentador de televisión ha explicado en 'La Revuelta' por qué siempre paga con dinero efectivo y ha alertado sobre el peligro de las tarjetas de crédito
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño