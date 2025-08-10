La playa de Vizcaya que ha sido premiada por la revista Viajar como la mejor de España para visitar este mes de agosto: no hay turistas

El País Vasco vuelven a estar en el punto de mira de medios de prestigio como National Geographic y la revista Viajar. Sus reportajes destacan algunos rincones que, lejos del turismo masificado, ofrecen paisajes únicos y alternativas para disfrutar del verano.

La playa de Azkorri, en Getxo, se ha convertido en uno de los escenarios que más miradas están atrayendo por su belleza y su valor natural. Un lugar ideal para disfrutar de lo que resta del mes de agosto en soledad o en compañía de tus seres queridos.

Arena oscura, acantilados y mar abierto

En la costa vizcaína, alejada del centro urbano de Getxo pero con buenas conexiones por carretera y transporte público, se encuentra la playa de Azkorri o Gorrondatxe. Su arena volcánica de tono oscuro, sus aguas limpias y el sistema de dunas que la rodea, la convierten en un lugar único que nada tiene que envidiar a otros destinos más conocidos y bastante más caros.

La playa está rodeada de bruscos acantilados, convirtiendo al lugar en un espacio ideal para quienes buscan contacto directo con la naturaleza o simplemente una experiencia diferente, con la opción incluso de practicar nudismo. Por otro lado, el juego de olas, rocas y niebla forma una experiencia inolvidable para los pasajeros más rezagados que prefieran darse un bañito en el final de la tarde, cuándo el sol empieza a caer. Una niebla que recuerda a las playas del este de Europa.

Paisajes únicos en la naturaleza

Euskadi ofrece mucho más que paisajes bonitos: pueblos preciosos, reservas naturales o playas, que la convierten en un destino perfecto tanto para la aventura como para el descanso.

Entre sus principales atractivos destaca San Juan de Gaztelugatxe, con sus impresionantes vistas al Cantábrico, la bahía de La Concha en San Sebastián, ideal para disfrutar en familia; y pueblos costeros con encanto como Getaria y Bakio, que combinan gastronomía, surf y rutas al aire libre. Para los amantes del monte y la biodiversidad, el Parque Natural de Gorbeia y la reserva de Urdaibai ofrecen paisajes únicos y espacios perfectos para el turismo activo.

Playas de récords

En 2025, España reafirma su liderazgo en turismo de sol y playa, gracias a múltiples galardones nacionales e internacionales. Cala Bassa, en Ibiza, ha sido elegida Mejor Playa de España 2025 por Condé Nast Traveler, gracias a su entorno natural y gestión sostenible. Además, la campaña Bandera Azul ha otorgado este año 642 distintivos, un récord que certifica limpieza, seguridad y servicios de primera.

Andalucía, Cataluña y Valencia encabezan el listado, consolidando a España como referente mundial en calidad costera. Premios que dejan claro que nuestro país sigue siendo uno de los favoritos para pasar las vacaciones de verano, tanto en el mar como en la montaña.