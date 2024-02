Un estudio desvela las claves de la longevidad: esto es lo que debes hacer si quieres llegar a los 100 años

Aunque no lo creas, el cuerpo humano está perfectamente diseñado para llegar a los 100 años. A priori puede resultar una auténtica locura, pero lo cierto es que cuanto más pasa el tiempo, más aumenta la esperanza de vida. No obstante, ya sea por el estilo de vida que llevamos o por todo aquello que hemos hecho a lo largo de nuestra existencia, es posible que nos frustre ese deseo de muchos por llegar a cumplir las tres cifras.

Lo cierto es que hay una serie de hábitos que puedes comenzar a aplicar en tu día a día, que mejorará tu salud, tu bienestar, y te permitirá llegar a los 100 años. Tal y como asegura la psicóloga y académica de la Universidad Complutense de Madrid en un estudio publicado en 'The Journal of Happiness Studies', todas aquellas personas que superan los 100 años comparten 19 recursos psicológicos. Es decir, que todas estas personas comparten una serie de características comunes.





Un estudio desvela las ocho claves de la longevidad

En primer lugar, habla de la vitalidad. Una de las características de los centenarios es ese deseo de "sentirse vivo, alerta y lleno de energía", recoge el estudio. Para hacer el estudio se tomaron como ejemplo un grupo de personas con una edad de tres cifras. Algunos de ellos, de hecho, ejercieron su profesión hasta los 98. Después de ello, tampoco pararon e hicieron todo tipo de actividades, tanto físicas como intelectuales, para mantenerse activos.

El segundo punto en común es el deseo de interactuar, son personas sociables. Se trata de personas extrovertidas y sin miedo a conocer personas nuevas.

En tercer lugar, menciona el compromiso. A lo largo de toda su vida, han sido personas "responsables, competentes y trabajadoras", lo que a largo plazo hace que se desarrolle un compromiso más que evidente, no solo con ellos y su gente más cercana, sino también por su vida.

La resiliencia también tiene un papel fundamental entre todas estas personas. Y ya no solo queda demostrado en este estudio, sino según más investigaciones. Y es que todos estos centenarios son capaces de "superar la adversidad", sin miedo y con fuerza. Al haber tenido una vida tan larga, han tenido que enfrentarse a todo tipo de situaciones, y muchas de ellas muy complicadas.

En quinto lugar, el estudio menciona el control, ese poder por ser capaces de tomar sus propias decisiones y tomar así el control de su vida. Son personas autónomas.





El sexto punto lo ocupa la motivación intelectual, el querer mantener la mente activa. Todas estas personas muestran "curiosidad, el amor por aprender y el ser autodidacta". Es decir, son personas que no tienen miedo a conocer cosas nuevas, sino a aprender cosas nuevas.

Ser positivo es el séptimo punto que recoge este estudio. Las personas que tienen más de 100 años tienden a ser personas positivas. No es que sean alegres, sino que saben disfrutar de los pequeños detalles que les brinda cada día la vida.

Finalmente, la inteligencia es el octavo punto que mencionan los investigadores. Se trata de una habilidad transversal que también es relevante. Según el estudio, todos ellos comparten una serie de capacidades cognitivas como la de pensar, razonar o incluso resolver problemas por sí mismos.

El alimento que debes incluir en tu desayuno para vivir más de 100 años: recomendado por una mujer de 102

Hace unas semanas, en 'Herrera en COPE' preguntamos a nuestros fósforos aquellos remedios caseros que ponen en práctica en su día a día. Uno de los más curiosos es el de Loli, que ha recordado el momento en el que conoció a una anciana de 102 años y le explicó cuál era su secreto para haber llegado a esa edad en muy buen estado de salud.

"Hace mucho tiempo estuve de viaje, se celebró el cumpleaños de una mujer que tenía 102 años", comenzaba diciendo. Explicaba entonces que, al preguntarle por su secreto para tener buena salud con tantos años, le contó que "tomaba mucha miel". "Siempre habían tenido muchas colmenas y tenía apariencia de una persona de 70 años", relataba Loli en 'Herrera en COPE'.

Tras conocer la historia de la anciana, esta fósfora decidió aplicarlo en su vida: "Desde entonces, hace cuatro años, empecé a tomar miel todas las mañanas en el café media cucharadita y puedo decir que en este tiempo no me he resfriado nunca. Me ha ido muy bien, en mi casa todos han tenido gripe y yo me he salvado".