Juanma Castaño, ganador de MasterChef Celebrity: "Cocino un caldo de huesos, que está muy de moda y lo hago en crudo. Te sacia, tiene mucho colágeno, verdura y no comes"

El director de 'El Partidazo de COPE' y ganador de 'MasterChef Celebrity', Juanma Castaño, ha compartido su popular receta de garbanzos con huevo frito durante una intervención en el programa 'Herrera en COPE'. La conversación, iniciada por Alberto Herrera a raíz de una publicación en Instagram, ha desvelado el paso a paso de un plato que Castaño ha calificado como "potente".

La receta de garbanzos, paso a paso

La preparación comienza pochando una cebolla cortada muy fina en poco aceite. El truco, según ha explicado, es añadir después unos tacos de jamón ibérico que, "como el jamón ibérico es graso, pues va a soltar ya el aceite que le va a dar la grasa, que le va a dar sabor al plato". A continuación, se raya un tomate por encima y se añade "una cucharadita de pimentón picante".

Una vez sofrita la base, se incorporan unos garbanzos de bote bien escurridos, que se mezclan con el sofrito durante un par de minutos "para que frían un poco". Posteriormente, se cubren con un caldo, preferiblemente de verduras o de pollo, que sea "bastante neutro, porque el sabor del sofrito es potente, con el jamón ibérico".

El toque final y un plato 'potente'

La cocción finaliza dejando que el caldo reduzca durante 15 o 20 minutos sin tapar la cazuela para que evapore. Una vez los garbanzos quedan consistentes, se retiran y se emplatan junto a un huevo frito, espolvoreando un poco de pimentón y perejil fresco por encima.

Uno de los secretos del plato es que no necesita sal, ya que "solo el jamón ya le da la sal", según ha puntualizado el comunicador. Aunque ha reconocido que no es una receta ligera, sí ha defendido su filosofía: "Yo hago deporte para poder comer garbanzos, no hago deporte para estar especialmente bien". Ha descrito el resultado como un plato fuerte y con un sabor intenso.

Yo hago deporte para poder comer garbanzos, no hago deporte para estar especialmente bien" Juanma Castaño Director de 'El Partidazo de COPE'

Cocinando por Instagram

Juanma Castaño también ha confesado que su principal fuente de inspiración culinaria son las redes sociales, afirmando que "yo cocino por Instagram, o sea, es increíble". De hecho, ha adelantado que sus próximos proyectos en la cocina son una tarta de zanahoria y un caldo de huesos, una elaboración de moda por su alto contenido en colágeno y su capacidad para saciar.

Lentejas con carabineros, el plato que sorprendió a Dabiz Muñoz

Esta faceta de cocinero no es nueva y, como asturiano, Castaño es un reconocido amante de la buena mesa.

En otra ocasión, ya demostró su destreza en la cocina a través de sus redes sociales con un plato de lentejas al curry con carabineros. El comunicador compartió una imagen con todos los ingredientes, desde los propios carabineros a las lentejas, caldo, comino y ajo, y lanzó una pregunta a sus seguidores: “¿Alguien sabe el plato que cocino hoy? Los oyentes de @partidazocope sí. Quizá @Dabizdiverxo también”.

Plato de lentejas

La mención al chef de DiverXO no fue casual, ya que se trata de una receta que el propio Dabiz Muñoz popularizó durante el confinamiento. La respuesta del cocinero no se hizo esperar y, ante la buena presentación del plato de Castaño, comentó con admiración en la publicación: “¡¡¡¡Ouh mamma !!!! ¡¡¡Quiero un tupper!!!!!”. Un intercambio que evidencia la pasión y el buen hacer del director de 'El Partidazo de COPE' entre fogones.