Esto es lo que pasa en tu cerebro cuando comes comida picante: atento a la sensación que te produce

Seguro que alguna vez has pensado en salirte de tu menú típico habitual y hacer algo más exótico para, quizá, sorprender a tus invitados. Has repasado los libros de cocina, infinidad de recetas y has visto muchísimos vídeos de gastronomía para dar con el mejor menú. Y de repente se te enciende la bombilla, hacer una cena mexicana es clave para poder impresionar y, encima, comer rico.

Tortillas, burritos, enchiladas y alguna que otra margarita tienen que estar muy presentes en ese menú, pero, ¿no pica demasiado? Ya sabes que los mexicanos tienen una mayor tolerancia a la comida picante que aquí no tenemos y por eso debemos moderarlo. Pero, ¿cómo podemos comerlo y cocinarlo para que este picante no nos afecte tanto?

Pues bien atento a cómo debemos hacer los chiles, un ingrediente casi sagrado en México y que utilizan muchas veces a diario. Allí, por cierto, existen hasta 3.000 tipos de chiles, con colores y sabores, y también grados de picante, muy diferentes, que sirven para diferentes recetas.

Si alguna vez has tomado chile, aunque sea en una pequeña cantidad, te habrás dado cuenta de que te gusta y lo odias a la vez. Y eso se debe a que el picor, que podría ser una especie de "agresión" a tu cerebro, libera endorfinas para neutralizarlo, haciendo que te dé una mayor sensación de placer. Provoca, además, que produzcas más saliva, mocos e incluso unas cuántas lágrimas que propician que hagas mejor la digestión.

Si quieres, por cierto, neutralizar ese dolor, que sepas que el cuerpo se va acostumbrando al picor y que sirve también a modo de analgésico y anestésico. ¡Muchísimas utilidades!

Una receta con mucho picante de parte de Ángel Expósito

Ángel Expósito, director de "La Linterna", se ha propuesto demostrar a la audiencia de COPE que es todo un cocinitas. Por eso, este lunes ha comenzado la semana preparando un delicioso plato italiano, tagliatelle con gambas al gusto de picante.

Para la receta se necesita ajo, gambas, pulpa de tomate, sal, cayena, perejil , nata de cocina y ligera, pasta y queso rallado.

En primer lugar, se sofríe el ajo muy picado (para que no se note) y a fuego lento (para que no se tueste). A continuación, se echan las gambas hasta que se hacen tipo "al ajillo".

Vídeo





Después se vierte pulpa de tomate. Se echa sal y el picante (cayena) y perejil muy picado. ¡Ojo! Este momento es clave para el gusto final a picante.

Cuando se evapore el agua de la pulpa, sobre esa salsa se vierte la nata (50% de cocinar y 50% ligera) y el tomate frito. Hay que remover bien para que se haga crema. A la vez, hay que poner a cocer la pasta. A Expósito le gusta dejarla al dente. “Yo recomiendo mezclar la pasta con la salsa, no poner la pasta en un plato y echar la crema por encima”, aconseja.

Finalmente, hay que adornar con queso rallado, poner otro poquito de perejil y algunas gambas. ¡Y listo!

