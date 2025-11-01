Luis Milla, futbolista del Getafe: "Ya me encargo yo de decirle a Ángel Torres que necesitamos fichajes"

Luis Milla ha sido uno de los grandes protagonistas en la victoria del Getafe frente al Girona (2-1) y, tras el partido, ha repasado la actualidad azulona en los micrófonos de El Partido de COPE. El centrocampista, que ha dado una nueva asistencia que le consolida como el máximo asistente de LaLiga, atraviesa uno de sus mejores momentos como profesional, como él mismo ha reconocido en la entrevista con Joseba Larrañaga.

A sus 31 años, Milla se siente en un punto óptimo de "madurez personal y profesional", aunque se muestra ambicioso. "Puede ser uno de los mejores momentos de mi carrera, pero no me quiero quedar aquí, quiero ser cada día mejor", ha asegurado, dejando claro su deseo de seguir creciendo para que "ojalá, pues, lleguen momentos bonitos".

El mérito del 'EuroGeta'

El jugador ha destacado el "mucho mérito" que tiene ver al equipo en puestos europeos, una posición que ha calificado como 'EuroGeta'. "Es increíble ver a este equipo competir, ver a este equipo entrenar", ha afirmado, poniendo en valor el rendimiento del grupo pese a las "dificultades que hemos pasado en verano". A pesar del buen momento, y ante la insistencia de Bordalás pidiendo fichajes, Milla ha confesado que él también presiona al presidente: "Presi, hay que traer gente que nos tienen que ayudar".

Un guante en el pie y futuro en el banquillo

Una de las claves de su gran temporada está siendo el balón parado, donde se ha convertido en un auténtico especialista. "Estoy teniendo quizá el mejor año en cuanto a confianza a balón parado. Tengo una determinación...", ha explicado. El madrileño ha contado que sus compañeros le llaman "muy pesado" por su implicación desde el banquillo, donde actúa casi como un segundo entrenador, una pasión que le lleva a pensar en su futuro: "Trabajaré y me formaré para ello", ha confesado sobre su ilusión por ser técnico cuando se retire.

Superando al maestro

En la eterna comparación con su padre, el mítico exfutbolista Luis Milla, el centrocampista del Getafe ha bromeado sobre el único aspecto en el que cree haberle superado: "A balón parado creo que puedo decir que es la cosa en la que le he mejorado". Ha descrito la estrecha relación que mantiene con su padre, con quien comenta los partidos y comparte una misma forma de "entender el fútbol". Finalmente, ha destacado el gran ambiente del vestuario, liderado por veteranos como el capitán, Djené. "La gente que viene nueva al vestuario siempre dice que es increíble el vestuario que tenemos", ha concluido.