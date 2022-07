Este es el tiempo máximo que aguanta un bote abierto de kétchup o mayonesa en la nevera

En pleno mes de julio, nos encontramos enfrentándonos a altas temperaturas en toda Europa como consecuencia de la ola de calor. Esto nos afecta tanto a nosotros como a nuestras casas, nuestras mascotas, la comida y todo nuestro entorno. Es por esto por lo que también hay que tener un especial cuidado a la hora de conservar nuestros alimentos y meter en la nevera algunos que, normalmente, no guardamos en el frigorífico el resto del año.

Unos de los ingredientes con los que se debe tener un especial cuidado es con las salsas, ya que, además, las utilizamos de manera habitual cada vez que comemos platos como perritos calientes, hamburguesas, patatas fritas... Es por esto por lo que ocupan parte de nuestra durante todo el año. De igual manera que todos tenemos una repisa ocupada por sobrecitos de kétchup, mostaza o mayonesa que nos sobran cuando nos vamos a un restaurante.

Es por esto por lo que, además de controlar las fechas de caducidad, debemos conservarlas adecuadamente. Cuando tenemos las salsas en sobres, su conservación es más sencilla, dado que están totalmente cerradas hasta que se utilizan, por lo que es más difícil que se estropeen. No obstante, la cosa cambia cuando los compramos en bote. Es importante cerrarlos siempre bien antes de guardarlos en la nevera, además de consumirlos antes del tiempo determinado.





El mantenimiento del kétchup y la mayonesa

En el caso del kétchup, es una salsa que se ha convertido en un imprescindibles de los frigoríficos de nuestras casas. Una vez se haya abierto, tiene que meterse en la nevera para mantenerse correctamente y se podrá usar durante dos meses. Si por el contrario prefieres tomarlo a temperatura ambiente, el bote solo debe conservarse una vez abierto durante un mes, según indica Food Marketing Institute.

Por otro lado, la conservación de la mayonesa es similar, aunque todo depende de si se hace casera o no. Es una de las salsas más sencillas y rápidas de preparar, por lo que muchas veces se prefiere hacer casera, sobre todo si se va a utilizar como ingrediente para otras elaboraciones en vez de como un complemento.

En este caso, es suficiente con batir huevo y un poco de aceite para hacer nuestra propia salsa. En todos los casos debe meterse en la nevera al estar compuesta por huevo. No obstante, cuando es casera, solo aguanta hasta unos siete días abierta, tal y como indica The Whole Portion. En cambio, si es mayonesa envasada puede aguantar hasta tres meses abierta.