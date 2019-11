La estafa viral de Wallapop que suplanta a la Guardia Civil

Uno de los fundadores de Tabarnia y periodista catalán, Jaume Vives, ha compartido a través de las redes sociales un intento de estafa por medio de la app Wallapop en la que han suplantado la identidad tanto de la Guardia Civil como de un conocido banco. Todo comenzaba cuando Vives compartía a través de la aplicación de compra y venta un altavoz que le habían “regalado por su cumpleaños”, que no quería preservar y que vendía a cambio de 300 euros.

Quiero compartir con vosotros la última cosa rara que me ha pasado ��



Todo empieza cuando decido poner a la venta por @wallapop un regalo que me hicieron por mi cumpleaños y que no iba a usar: pic.twitter.com/yaTNghzeSr