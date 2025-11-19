Miguel Rico, contundente con De la Fuente por su justificación por retirarle la mano al árbitro: "Peor en la rueda de prensa"

Uno de los primeros en reaccionar, en El Partidazo de COPE, al escuchar a Luis de la Fuente justificar su gesto de retirarle la mano a uno de los árbitros del España-Turquía, fue Miguel Rico.

Cuando De la Fuente, preguntado por Miguel Ángel Díaz, de la Cadena COPE, respondió que no se había dado cuenta, Rico saltó con un claro y conciso: "No cuela, no cuela".

La impresión general del resto de comentaristas invitados al programa que dirige Juanma Castaño era la misma que la del periodista catalán.

"Lo único que lo único que es innegable es que le ha visto. Si él quiere decirnos que no, pues vale", afirmó Rico.

Para Juanma Castaño, el gesto de rechazo del seleccionador español con el árbitro es tan clara que cree que la mejor opción para De la Fuente habría sido la de la "naturalidad. Yo habría dicho, 'Oye, mira, estaba 'engorilado' en ese momento, perdón, me han anulado un gol que me daba la victoria, estaba cabreado', y ya está", comentó el director del programa.

Rico concluyó reconociendo que, a pesar de lo llamativo de la reacción del técnico riojano, "yo le he querido quitar importancia al hecho porque entiendo que uno en el campo se puede calentar, y cinco segundos después de haberte calentado, puedes hacer una bobada. Pero me parece peor en la sala de prensa que en el campo", sentenció.