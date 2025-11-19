COPE
Podcasts
El Partidazo de COPE
El Partidazo_Juanma_Castaño_imagen principal
El Partidazo de COPE

EL PARTIDAZO DE COPE

Miguel Rico, contundente con De la Fuente por su justificación por retirarle la mano al árbitro: "Peor en la rueda de prensa"

El periodista fue muy claro cuando escuchó, en directo, al seleccionador español

Luis de la Fuente, seleccionador español, y el periodista Miguel Rico
00:00
Descargar

El periodista fue muy claro cuando escuchó, en directo, al seleccionador español

Javier Jurado

Publicado el

1 min lectura2:31 min escucha

Descargar

Uno de los primeros en reaccionar, en El Partidazo de COPE, al escuchar a Luis de la Fuente justificar su gesto de retirarle la mano a uno de los árbitros del España-Turquía, fue Miguel Rico.

Cuando De la Fuente, preguntado por Miguel Ángel Díaz, de la Cadena COPE, respondió que no se había dado cuenta, Rico saltó con un claro y conciso: "No cuela, no cuela".

La impresión general del resto de comentaristas invitados al programa que dirige Juanma Castaño era la misma que la del periodista catalán.

"Lo único que lo único que es innegable es que le ha visto. Si él quiere decirnos que no, pues vale", afirmó Rico.

Para Juanma Castaño, el gesto de rechazo del seleccionador español con el árbitro es tan clara que  cree que la mejor opción para De la Fuente habría sido la de la "naturalidad. Yo habría dicho, 'Oye, mira, estaba 'engorilado' en ese momento, perdón, me han anulado un gol que me daba la victoria, estaba cabreado', y ya está", comentó el director del programa.

Rico concluyó reconociendo que, a pesar de lo llamativo de la reacción del técnico riojano, "yo le he querido quitar importancia al hecho porque entiendo que uno en el campo se puede calentar, y cinco segundos después de haberte calentado, puedes hacer una bobada. Pero me parece peor en la sala de prensa que en el campo", sentenció.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

LO MÁS ESCUCHADO EN EL PARTIDAZO

LO ÚLTIMO DEL PARTIDAZO

Tracking