El día más complicado del puente de mayo por las tormentas será el sábado: "Los chubascos irían entrando desde el noroeste"

Las tormentas van a continuar durante este puente de mayo. Aunque este jueves habrá una pequeña tregua, la inestabilidad volverá a marcar el fin de semana en gran parte del país. Según el meteorólogo de eltiempo.es, Adrián Martínez, "el viernes las tendremos en puntos del norte peninsular, también en algunas localidades de la mitad este y el sábado sería la jornada más inestable". Las previsiones apuntan a que la aproximación de una vaguada reforzará la inestabilidad, especialmente durante la jornada del sábado.

Las tormentas ya han afectado a numerosas zonas a lo largo de la semana, con especial intensidad durante el miércoles. En puntos como La Rioja se activó la alerta naranja por lluvias intensas, mientras que en Madrid se esperaban tormentas con granizo. En el sur, Jaén también sufrió una fuerte tormenta que provocó una veintena de incidencias. El jueves, último día de abril, la situación se estabilizará relativamente, y las tormentas quedarán restringidas a zonas de montaña, Pirineos y Cataluña.

Viernes, inestabilidad en aumento

Para el viernes, 1 de mayo, se espera un incremento de la inestabilidad, aunque todavía no de forma generalizada. Los chubascos y tormentas ganarán intensidad y presencia en zonas del interior-este del país, junto con los Pirineos y el sistema Ibérico. Podrán ser puntualmente intensas en áreas del este de Andalucía, Murcia, Albacete, interior de la Comunidad Valenciana, Cuenca y Teruel. Estos fenómenos se producirán principalmente por la tarde y tenderán a disminuir con la caída del sol.

Los chubascos irían entrando desde el noroeste, ganando terreno con el paso de las horas, barriendo la península"

EFE Una muejr camina con su paraguas por las calles de Madrid

Sábado muy inestable

El sábado será la jornada más complicada e inestable del puente. Según Martínez, "los chubascos irían entrando desde el noroeste, ganando terreno con el paso de las horas, barriendo la península y dejando a su paso fuertes tormentas, además de un desplome en las temperaturas". La inestabilidad se incrementará de forma notable pasado el mediodía, con tormentas que crecerán con fuerza en el centro peninsular, especialmente en las cuencas del Tajo y del Duero.

Las tormentas más intensas se concentrarían en un amplio sector que abarca Toledo, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Soria, Burgos, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. A últimas horas del día, el grueso de la inestabilidad se centraría en la vertical de Cuenca, Guadalajara, Soria, Zaragoza, La Rioja, Navarra y el País Vasco.

Las tormentas van a continuar durante este puente de mayo"

EFE Un rayo cae este martes sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día

Domingo con tendencia a la estabilidad

Durante la madrugada del domingo, las precipitaciones se debilitarían y se desplazarían hacia el noreste. Con la llegada de la mañana, volverían las lluvias en forma de chubascos débiles a zonas del interior, intensificándose en la cornisa cantábrica. El meteorólogo concluye que "el domingo la situación sería algo más estable. Tendríamos todavía algunos chubascos en puntos del interior y las proximidades del Mediterráneo, pero las tormentas quedarían acotadas a puntos de la cordillera cantábrica, del sistema ibérico y los Pirineos".