A partir de las 12 horas llegarán las tormentas más intensas con granizo: "Madrid está en riesgo importante"

La aproximación de dos danas y una vaguada continúan dejando un escenario muy inestable en la España peninsular. Esta situación, sumada al calor acumulado en superficie, propicia las condiciones ideales para la formación de tormentas intensas, tal y como explican los expertos de Meteored. La meteoróloga Andrea Danta advierte de que comienza "una semana muy dinámica con la formación de núcleos tormentosos que va a afectar prácticamente a todo el país".

Madrid, en riesgo importante por tormentas

Las tormentas más adversas llegarán a la Comunidad de Madrid en las horas centrales del día, afectando sobre todo al área metropolitana y al Corredor del Henares. En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado el nivel a naranja en esta demarcación ante el riesgo de lluvias intensas y tormentas. Las primeras precipitaciones aparecerán durante la madrugada de forma débil, pero irán ganando intensidad con el avance de la mañana.

Será a partir de las 12 horas cuando la situación comience a ser más adversa, momento en el que se activará el aviso naranja. A lo largo de la tarde, las tormentas podrán descargar con fuerza y dejar lluvias intensas con acumulados locales de más de 30 l/m² en una hora. Estos núcleos tormentosos irán acompañados de granizo, abundante aparato eléctrico y rachas de viento que superarán los 50 km/h. Como ha explicado el experto Jorge Rey, nos encontramos ante un final de abril con fuertes lluvias.

Las tormentas en expansión"

Relámpago entre las nubes mientras un avión sobrevuela una tormenta

Aviso amarillo en el resto de la región

En el resto de la Comunidad de Madrid, la situación será algo menos adversa, aunque también marcada por la inestabilidad. La AEMET mantiene los avisos amarillos activos desde las 12:00 hasta las 22:00 horas en la Sierra de Madrid, así como en áreas del sur, vegas y oeste, afectando a municipios como Collado Villalba, San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez o Navalcarnero.

En estas zonas, los chubascos podrán ser localmente fuertes, con acumulados de más de 15 l/m² en una hora, e irán acompañados de tormenta y la posibilidad de granizo. Aunque la intensidad será menor que en el área metropolitana, no se descartan episodios puntualmente adversos. La previsión, como detalla el meteorólogo Jorge Olcina, es que la inestabilidad se mantenga durante varios días.

EFE Tormenta en el cielo de Zaragoza

Calima y temperaturas por encima de la media

Además de las lluvias, otro fenómeno destacado es la calima. Según Andrea Danta, "a partir de hoy comienzan a verse los cielos más blanquecinos, más turbios con esa entrada de polvo en suspensión que se irá extendiendo hacia el norte y que incluso alcanzará el archipiélago balear". Esta situación, unida a las precipitaciones, dará lugar a lluvias de barro.

En cuanto a las temperaturas, estas "se mantienen por encima de la media", aunque la meteoróloga matiza que "a medida que avance la semana irán alcanzando valores más propios de la época".