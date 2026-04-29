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Alerta por tormentas: zonas en aviso naranja y lluvias intensas en La Rioja

Aviso por tormentas en La Rioja con alerta naranja en la Ibérica y amarilla en el valle del Ebro por chubascos intensos y cambios bruscos de tiempo a lo largo del día

Imagen de una tormenta eléctrica

Alamy Stock Photo

Imagen de una tormenta eléctrica

Álvaro de los Ríos

Logroño - Publicado el

2 min lectura

El tiempo da un giro importante hoy y conviene estar muy pendientes. La jornada viene marcada por la inestabilidad, las tormentas y los chubascos localmente fuertes, con avisos activos que afectan a buena parte del territorio.

Aviso naranja en la Ibérica y amarillo en el valle

La situación más complicada se espera en la zona de la Ibérica, donde está activado el aviso naranja por tormentas. Esto implica un riesgo importante, precipitaciones intensas, tormentas con aparato eléctrico e incluso rachas fuertes de viento.

Aquí : Cámaras Web de La Rioja

En el valle del Ebro, el aviso es amarillo, pero no hay que confiarse. Aquí también pueden registrarse chubascos intensos y tormentas puntualmente fuertes, sobre todo a partir de la tarde. 

Un día de cambios: del sol a la tormenta en horas

El cielo estará con intervalos nubosos durante la mañana, pero la clave estará en la evolución del día. Con el paso de las horas, el calor hará crecer nubes de tormenta que pueden descargar con fuerza y de forma irregular.

 Esto se traduce en un escenario muy típico de primavera:

  • Lluvias que aparecen de repente
  • Tormentas localizadas pero intensas
  • Cambios rápidos en el cielo

    • Viento del sur y temperaturas a la baja

    El viento soplará de sur y sureste, en general flojo a moderado, sin grandes complicaciones.

    Las temperaturas apenas cambian en las mínimas, pero las máximas bajan ligeramente, dejando un ambiente algo más suave:

  • Calahorra: entre 13 y 25 grados
  • Haro: entre 12 y 23 grados
  • Logroño: entre 12 y 24 grados 
    • Un rayo cae sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día

    EFE

    Un rayo cae

    Qué significa este episodio de tormentas

    Este tipo de situaciones son habituales en primavera, pero cuando coinciden con avisos como el naranja, es importante extremar la precaución. Las tormentas pueden ser rápidas, intensas y muy localizadas, lo que complica prever exactamente dónde descargarán con más fuerza. 

    Consejos prácticos para hoy

  • Lleva paraguas o impermeable si vas a salir
  • Evita zonas de montaña en horas de tormenta
  • Precaución en carretera por lluvia intensa repentina
  • Mantente informado de la evolución del tiempo

    • Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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