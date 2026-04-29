Alerta por tormentas: zonas en aviso naranja y lluvias intensas en La Rioja

El tiempo da un giro importante hoy y conviene estar muy pendientes. La jornada viene marcada por la inestabilidad, las tormentas y los chubascos localmente fuertes, con avisos activos que afectan a buena parte del territorio.

Aviso naranja en la Ibérica y amarillo en el valle

La situación más complicada se espera en la zona de la Ibérica, donde está activado el aviso naranja por tormentas. Esto implica un riesgo importante, precipitaciones intensas, tormentas con aparato eléctrico e incluso rachas fuertes de viento.

Aquí : Cámaras Web de La Rioja

En el valle del Ebro, el aviso es amarillo, pero no hay que confiarse. Aquí también pueden registrarse chubascos intensos y tormentas puntualmente fuertes, sobre todo a partir de la tarde.

Un día de cambios: del sol a la tormenta en horas

El cielo estará con intervalos nubosos durante la mañana, pero la clave estará en la evolución del día. Con el paso de las horas, el calor hará crecer nubes de tormenta que pueden descargar con fuerza y de forma irregular.

Esto se traduce en un escenario muy típico de primavera:

Lluvias que aparecen de repente

Tormentas localizadas pero intensas

Cambios rápidos en el cielo

Viento del sur y temperaturas a la baja

El viento soplará de sur y sureste, en general flojo a moderado, sin grandes complicaciones.

Las temperaturas apenas cambian en las mínimas, pero las máximas bajan ligeramente, dejando un ambiente algo más suave:

Calahorra: entre 13 y 25 grados

Haro: entre 12 y 23 grados

Logroño: entre 12 y 24 grados

EFE Un rayo cae

Qué significa este episodio de tormentas

Este tipo de situaciones son habituales en primavera, pero cuando coinciden con avisos como el naranja, es importante extremar la precaución. Las tormentas pueden ser rápidas, intensas y muy localizadas, lo que complica prever exactamente dónde descargarán con más fuerza.

Consejos prácticos para hoy

Lleva paraguas o impermeable si vas a salir

Evita zonas de montaña en horas de tormenta

Precaución en carretera por lluvia intensa repentina

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