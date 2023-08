La desorbitada cuenta de un bar de Ibiza que se ha hecho viral por el precio de dos botellas de agua

En vacaciones los gastos suben, pues se juntan viajes, planes, comidas, cenas de verano... y nuestro bolsillo sufre más de lo normal. El influencer gastronómico Pablo Cabezali, más conocido en redes como 'Cenando con Pablo', está en Ibiza de vacaciones, y no ha dado crédito a lo que le han cobrado por dos botellas de agua. Esta ha sido su reacción en Twitter, que se ha hecho viral y ha recogido comentarios y quejas al respecto.

"Tendrías que haberla pedido con caviar", responde alguno de forma irónica, haciendo referencia a la comida que ha pedido el influencer, que en total se ha gastado 926 euros. En concreto, entre los platos, podemos leer "Pasta caviar", "tostada caviar" o "burrata caviar" entre otros. Algo que, por supuesto, no ha podido pasar desapercibido. "El agua con caviar ha subido mucho de precio", bromea otro usuario al respecto.

¿Qué me hago para cenar? Una nutricionista da las claves para comer sano, barato y equilibrado

Cuántas veces estás en casa por la tarde y piensas, ¿y hoy qué voy a poner de cenar? Y cuando tienes hijos ni te cuento, porque parece que si estás solo con poco te apañas. Un filete o una ensalada, pero cuando eres padre, madre o hijo a cargo de padres mayores, te toca diseñar cenas y ahí empieza el reto.

Combinar gustos, alimentos saludables, que sea un menú variado y que no resulte encima caro es, a veces, tarea complicada, cuanto menos.

Por eso se entiende que más o menos en España seamos de improvisar o de reaprovechar. Según un estudio de la consultora Toluna Analytics, más de la mitad de las familias improvisa sobre la marcha qué van a cenar ese día. Lo hacen por falta de tiempo y se guían de lo que les apetezca, tanto de comer como a la hora de cocinar.

"La planificación es fundamental para que en la nevera haya productos saludables. Si no planificamos, la verdura o el pescado, no están presentes y no los consumimos", exponía Elisa Blázquez, nutricionista clínica. "Llevamos un ritmo de vida tan frenético que si planificamos el menú de la semana vamos a equilibrar mucho lo que consumimos. Si no lo tenemos planificado, por lo menos, por la mañana tenemos que salir pensando en lo que vamos a cenar. Hay que planificar para comer calidad y variedad", aconsejaba la experta.

La premisa es que "la cena tiene que ser ligera, pero para eso tienes que haber desayunado bien, comido bien". En general, es una buena opción tomar proteína por la noche, una tortilla, un pescado", explicaba.

La clave para esta nutricionista es el equilibrio."Por la noche, todos nos vamos a dormir. Necesitamos algo fácil de digerir. Una buena combinación es tomar algo de verdura y combinarla con algo de proteína, que no sean muy copiosas". Escucha aquí la entrevista al completo.

Audio





Las 3 anécdotas de Rafa Nadal con Roger Federer que seguro que no conoces

En COPE también te contamos todo lo que pasa en el deporte. Un ejemplo de ello es este momento que vamos a recordar. Repasamos con Rafa Nadal, en una entrevista en 'El Tertulión' de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño, tres de sus anécdotas más curiosas con Roger Federer. No te lo pierdas en el vídeo que tienes disponible aquí.