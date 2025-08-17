COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

tiempo de juego

Beñat Turrientes, en Tiempo de Juego: " Zubimendi ya no está; yo quiero demostrar mi fútbol"

El jugador de la Real Sociedad pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego, donde habló con José Luis Corrochano sobre su posición.

Entrevista a Beñat Turrientes
00:00
Descargar

Alfonso Garrigues de las Heras

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

No se pudo acceder a la URL

Lo último

Tracking