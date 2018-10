Descubre la tortilla de patatas hecha en Australia que ha revolucionado Twitter

Con cebolla o sin cebolla, la tortilla de patatas es una de las recetas tradicionales más populares de nuestro país. Si bien para cada español, la mejor es la de su madre o abuela, toda tortilla de patatas que se precie lleva huevos, patatas, -cebolla de manera opcional-, sal y aceite. Nada más y nada menos. Prepararla tampoco tiene mucho misterio y su sabor encandila a cualquiera que quiera probarla.

Una mujer australiana, codirectora de una consultoría de redes sociales, comunicación y gestión de medios con sede en Brisbane, quiso probar las delicias demuestra gastronomía y se atrevió, no solo a hacerla, sino también a publicar la receta en sus redes sociales. Para esta mujer la tortilla de patatas tiene que llevar: 10 huevos, 2 patatas, una cebolla, un chorizo, dos tomates y un puñado de aceitunas. "Una tortilla española bestial para un buen brunch/almuerzo" escribía junto a la fotografía del invento.

10 eggs. 2 potatoes. An onion. A chorizo. 2 tomatoes. A handful of olives.

A beast of a Spanish omelette for brunch/lunch pic.twitter.com/ByNTT7LHXA