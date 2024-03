La controvertida pregunta que te hacen en la NASA si quieres ser astronauta: no todos la responden bien

Si alguna vez te preguntaron, con unos cinco o seis años (o incluso más), que querías ser de mayor, una de las respuestas que decías era que astronauta. Sí, todos hemos tenido ese sueño y muy pocos lo han llevado a cabo. Y es que conforme más creces, te das cuenta de que hay algunos sueños, como el de ser astronauta, que son bien difíciles de cumplir.

Entre otras cosas, porque para ser astronauta se piden una serie de requisitos que no todo el mundo puede cumplir. Y es que tienes que tener una edad determinada, entre 27 y 37 años, medir más de 1,57, no tener ningún problema óptico... Además de tener una carrera superior de ciencias y pasar unas pruebas muy complicadas.

No solo tienes que pasar varios exámenes técnicos, sino que hay una serie de pruebas físicas que no son aptas para todo el mundo. Aparte de demostrar tus habilidades físicas con pruebas típicas de un entrenamiento militar, si no pruebas para medir tu resistencia en según qué presión atmosférica, un examen de natación con el traje de astronauta puesto, y una simulación de vuelo.





Y una vez que has pasado eso, sí, también hay una serie de pruebas psicológicas. Y es que también son importantes tus habilidades sociales y de comunicación, y ahí es donde te hacen una controvertida pregunta.

Así al menos lo ha dicho Sara García, uno de nuestros orgullos patrios. Es la primera mujer astronauta española, y ya trabaja en la Agencia Espacial Europea, en la que es difícil ser seleccionada.

La controvertida pregunta que te hacen para ser astronauta

Sara García ha pasado por el podcast de Jordi Wild, un influencer, al que le ha confesado el complicado proceso de selección que tuvo que atravesar para ser astronauta. No cabe duda de que, aparte de superarlo exitosamente, ella tenía las capacidades necesarias para llegar lo más alto y lejos posible.

Y en ese proceso había una pregunta que era de lo más comprometida y que no todo el mundo sabe responder correctamente. "Le preguntaban al astronauta: '¿estarías seis meses con esa persona allá arriba sin matarla?'" decía.





Ella bromeaba, pero dice que es súper importante tener un buen carácter para ser astronauta, algo que valoran en todas las agencias espaciales. "Es clave ser agradable. Es simple, pero resume el carácter de la gente que lo ha conseguido. Pensar en el equipo, ser adaptable, tranquilo, optimista, positivo, decir 'vamos a resolver...'" explicaba.

"No hay mucha vanidad, egos, ni peleas internas. Nos mueve la exploración, la aventura y aportar algo" sentenciaba. Sin duda, Sara García es alguien de quien estar orgulloso por todo lo que ha conseguido.

La alegría por ser astronauta de Sara García, en COPE

Sara García Alonso envió su candidatura junto a otras 22.523 personas a la Agencia Espacial Europea. Estuvo en un proceso de selección que duró unos 18 meses. Superó 6 fases con todo tipo de pruebas. Y finalmente, fue seleccionada como astronauta de reserva.

Sara a sus 34 años, es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es bióloga molecular nacida en León, y se ha convertido en la primera mujer española astronauta.

Guilermo Vila en 'La Mañana de Fin de Semana', le ha preguntado qué tiene de diferente a las otras 22.000 personas, a lo que Sara ha contestado: "Como te lo imaginarás, me lo he preguntado un montón de veces", y ha añadido que es un proceso muy complejo y lleno de perfiles muy interesantes.

De esa primera fase, solo 1.400 personas continuaron con el proceso y Sara ha contado que fueron más de 100 pruebas diferentes: entre ellas pruebas de inteligencia, cognitivas, psicológicas, médicas y muchas entrevistas . Sara ha explicado que un buen perfil psicológico es lo que cree que le ha ayudado.

Sara ha contestado que es imposible no sentir miedo a veces: “Hay situaciones que no controlas, y más si es la primera vez que te enfrentas a ellas”, ha asegurado Sara que una de las claves que la ayuda a mantenerse en pie es pensar que hay un objetivo superior a sus sentimientos, y decía: "Si o entro en pánico en una tarea en la que terceras personas dependen de cómo voy a actuar, bloqueo esa parte de mi cerebro. No le permito tener miedo porque sé, a ciencia cierta, que desde esa situación no voy a poder solucionar ningún tipo de problemas". Es como pensar en los demás antes que en ti.

Y aseguraba que en un buen perfil psicológico es necesario “que seas capaz de mantener la calma bajo presión. Que en una situación que te generaría ansiedad, sepas dar un paso atrás y mantener la mente fría”.