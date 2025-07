Miguel Quintana: "Mastantuono es como un quarterback de película americana, pero no es Lamine Yamal"

“Lo más bonito es que ahora trabajo viendo lo que vería aunque no me pagaran”. Con esa frase, Miguel Quintana resume una pasión que ha convertido en profesión. Su voz, familiar para los oyentes de La Pizarra de Quintana en Radio MARCA, y su rostro cada vez más presente en plataformas como DAZN, reflejan a un periodista que vive el deporte con la intensidad del aficionado más exigente… pero con el rigor del analista que se ha visto los 380 partidos de LaLiga.

Más de La Contraportada La Contraportada: Miguel Quintana

Quintana se ha pasado por La Contraportada de El Partidazo de COPE, donde ha charlado con Carlos Ganga de todo un poco: fútbol, familia, mercado de fichajes y el día a día de quien se ha ganado su espacio sin renunciar a su forma de contar las cosas. “Si yo no trabajase, vería prácticamente lo mismo”, reconoce entre risas. Este verano, más que desconectar, ha tenido que adaptarse: con un bebé en casa, ha cambiado la pantalla grande por el móvil. “Es imposible que no mire la tele si hay fútbol”, confiesa, refiriéndose a su hijo de un año.

También ha explicado cómo se cocina un programa como el suyo: “Si estamos hablando en la jornada 21 del Espanyol, es porque hemos visto las 20 anteriores”. No lo dice por presumir, sino por mostrar lo que exige un estilo de análisis profundo y argumentado. “No creo que haga falta ver todos los partidos para hablar de todos los equipos, pero para la forma en la que yo hablo de fútbol, sí”.

El fenómeno Mastantuono

En su repaso al mercado de fichajes, Miguel Quintana ha destacado la llegada del joven argentino Franco Mastantuono al Real Madrid, con una comparación muy gráfica: “Es como ese quarterback de película americana, el que va con la chica más guapa del instituto y al que ficha la mejor universidad. Pero ser crack en el Real Madrid son palabras mayores”. Para Quintana, el talento es innegable, pero mantiene ciertas reservas: “No podemos decir que el Madrid ha fichado a su Lamine Yamal. Ha fichado a su Franco Mastantuono, que no es poco”.

CORDONPRESS Franco Mastantuono, durante un partido de River Plate

También ha valorado el proyecto del Atlético de Madrid, que, a su juicio, necesitaba “una apuesta como la que está haciendo este verano”. A pesar de haber sido crítico con la gestión reciente del club colchonero, cree que este curso puede devolverle a un nivel competitivo alto. “No creo que estuviese tan lejos. Se plantó en abril pudiendo competir por todo”, asegura, y cree que Simeone sigue siendo “el mejor entrenador posible” para el Atleti.

Sobre el FC Barcelona, no ha dudado en mojarse respecto a la portería: “Para mí, Joan García era la posición que había que forzar. Ter Stegen ha tenido buenos años, pero también otros en los que no ha estado al nivel”. También ha opinado sobre Rashford, uno de los nombres que han sonado para el Barça: “Es un fichaje que había que hacer sí o sí. Tiene sus riesgos, pero también mucho potencial”.

EFE Rashford sujeta la camiseta del Barcelona que llevará la siguiente temporada

Más allá del fútbol español, Quintana sigue muy de cerca la Premier League y la Bundesliga, destacando el fichaje de Florian Wirtz por el Liverpool como el “más importante del verano”, aunque con una mención especial a Alexander Isak, si finalmente cambia de equipo.

Miguel Quintana no rehúye el debate, ni siquiera el que rodea a términos como “panenquismo”. “Yo lo llevo con orgullo. Ser un friki de lo que te gusta es algo maravilloso”, sentencia. Su éxito, dice, no se mide por audiencias ni por encuestas como el EGM. “Yo vengo de internet. Para mí, el éxito es poder vivir de lo que me gusta, y eso ya lo he conseguido”.