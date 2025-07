Las primeras palabras de Iván Romeo tras su dura caída cuando luchaba por la victoria: "Ya le iba diciendo al coche que me avisara porque no se veía nada"

El español Iván Romeo (Movistar), campeón de España en ruta, sufrió una dura caída a 20 kilómetros de meta de la vigésima etapa del Tour que se disputaba este sábado entre Nantua y Pontarlier y que se ha llevado finalmente el ciclista australiano Kaden Groves.

Con varias heridas en el cuerpo, y con el maillot roto, Iván Romeo atendió a los medios de comunicación allí presentes, entre ellos a nuestro compañero Quique Iglesias: "Hay que tomar riesgos si quieres ganar una etapa en el Tour. Ya decía al coche que me avisara porque no se veía nada y no sabía que esa curva era tan cerrada y me la he comido".

Incidiendo en ese momento de la caída, el joven español explicó que entró primero en esa curva "porque me habían dicho que el pueblo era malo pero no sabía que tanto y Gregoire se fue un poco en la bajada yo venía desde atrás con velocidad y no me lo pensé yo creo que era el más fuerte o de los más fuertes y dije en cuanto llegue arranque en cuanto llegue arranco, arranqué. Lo que pasa es que no sabía que había una curva a 50 metros y nada, pues ya intenté frenar pero casi fue peor".

Ante la posibilidad de haber ganado su primera etapa en el Tour, el ciclista vallisoletano reconoce que "podía haber sido": "Me estaba encontrando muy bien, tenía muchas balas ahí todavía y bueno, hoy no ha podido ser pero seguro que en el futuro".

A pregunta de Quique y sobre si era de los más fuertes en la fuga junto con Groves, el reciente campeón de España apuntó que "si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, así que es lo que hay, ¿no? Lo que hay es que me he caído y pues que aprender para la siguiente".

Tras esta dura caída, el objetivo de Romeo es poder acabar su primer Tour que finaliza este domingo en París: "Si podía lo iba a terminar y bueno, me han esperado ahí los compañeros, así que nada, a ver qué tal duermo y mañana intentaremos acabar".

"No sé, yo tampoco, pero bueno, por suerte íbamos bastante rápido y por delante, así que había mucho fuera de control", sobre la circunstancia de haber podido llegar finalmente a meta.