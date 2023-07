Sara García, la primera mujer astronauta española, en COPE: "No me permito tener miedo, bloqueo esa parte"

Sara García Alonso envió su candidatura junto a otras 22.523 personas a la Agencia Espacial Europea. Estuvo en un proceso de selección que duró unos 18 meses. Superó 6 fases con todo tipo de pruebas. Y finalmente, fue seleccionada como astronauta de reserva.

Sara a sus 34 años, es investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, es bióloga molecular nacida en León, y se ha convertido en la primera mujer española astronauta.

Guilermo Vila en 'La Mañana de Fin de Semana', le ha preguntado qué tiene de diferente a las otras 22.000 personas, a lo que Sara ha contestado: "Como te lo imaginarás, me lo he preguntado un montón de veces", y ha añadido que es un proceso muy complejo y lleno de perfiles muy interesantes.

De esa primera fase, solo 1.400 personas continuaron con el proceso y Sara ha contado que fueron más de 100 pruebas diferentes: entre ellas pruebas de inteligencia, cognitivas, psicológicas, médicas y muchas entrevistas . Sara ha explicado que un buen perfil psicológico es lo que cree que le ha ayudado.

Es indispensable la gestión de las emociones

En 'La Mañana de Fin de Semana' estamos pendientes de todo lo que te interesa y una de las preguntas a Sara ha sido cómo hacer para no dejarse llevar por el miedo, al final, ella se desenvuelve en un espacio desconocido.

Sara ha contestado que es imposible no sentir miedo a veces: “Hay situaciones que no controlas, y más si es la primera vez que te enfrentas a ellas”, ha asegurado Sara que una de las claves que la ayuda a mantenerse en pie es pensar que hay un objetivo superior a sus sentimientos, y decía: "Si o entro en pánico en una tarea en la que terceras personas dependen de cómo voy a actuar, bloqueo esa parte de mi cerebro. No le permito tener miedo porque sé, a ciencia cierta, que desde esa situacion no voy a poder solucionar ningún tipo de problemas". Es como pensar en los demás antes que en ti.

Y aseguraba que en un buen perfil psicológico es necesario “que seas capaz de mantener la calma bajo presión. Que en una situación que te generaría ansiedad, sepas dar un paso atrás y mantener la mente fría”.

Desde León al espacio

Son pocos los españoles que se han podido colar en la lista de astronautas. Los dos últimos son Sara y Pablo Álvarez, ambos de León, y Sara ha asegurado entre risas que es pura casualidad pero que “nuestra ciudad no ha tenido noticia más feliz”.

Por otra parte, Sara ha explicado que sus sueños de niña todavía no se han cumplido, ya que al ser seleccionada como astronauta de reserva está a la espera de alguna oportunidad de vuelo. Es decir, que no sustiuirá a ningún astronauta que ya tiene una misión asignada.

Ha añadido que apenas se encuentra en el inicio de la meta de su carrera, y que sueña con hacer investigaciones científicas relacionadas con la oncología, y además quiere investigar en el espacio, en una misión espacial.

