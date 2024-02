Marian Rojas detalla los dos síntomas "clave" para identificar a alguien que es bipolar: así podrás ayudarlo

Muchas veces utilizamos una expresión desafortunada para describir a alguien que tiene cambios de humor de forma constante, y es que les solemos decir que "son bipolares". No solo es desafortunada porque estigmatiza a alguien que padece la enfermedad, sino que, encima, la bipolaridad no trata de eso.

Si alguna vez has conocido a alguien con este trastorno, habrás visto cómo es el verdadero comportamiento de esas personas y cómo es la convivencia con ellas. Lejos de estigmatizarlas, hay que comprenderlas.





Ella nos explicaba que se trata de un trastorno "del estado de ánimo crónico, que la persona que lo padece tiene cambios periódicos de su estado de ánimo. A veces son depresiones, y otros de subidas de ánimo, la fase maníaca. Conlleva síntomas psicóticos, cursan en las fases maníacas con síntomas psicóticos".

Por eso, asegura que la peor fase es precisamente esa, la maníaca, ya que la persona está fuera de sí y no puede gestionar todo ese subidón. "En el delirio en el que están, no duermen, consumen mucho dinero, todo el día hacen actividades, tienen ideas, no te dejan hablar, están muy locuaces..." asegura.

Entre otros rasgos, está la desinhibición de la persona.

Los dos síntomas para saber si convives con alguien bipolar

Sabiendo que la bipolaridad se caracteriza por dos fases muy marcadas, la de la depresión profunda y la de la euforia, tenemos que identificar los síntomas que las acompañan. Por un lado, la doctora Marian Rojas avisa de que "es típico después de fase eufórica fuerte, entrar en una fase depresiva, entra el cerebro en esa fase", por lo que, si convives con alguien así, debes estar alerta.

En cuanto a la fase maníaca, hay dos síntomas muy claros que marcan la bipolaridad a tener en cuanto. Aquí los explica Marian Rojas:

"El primer síntoma de que algo no va bien es que dejan de dormir. El segundo es que, muchas de esas personas empiezan a beber, hay que tener cuidado con los tóxicos de casa, si empieza a estar arriba hay un estado previo que es la hipomanía. La clave está en la conciencia que tiene el bipolar de su trastorno...

Si convives con alguien que no cree que lo tenga, es más difícil acompañar que si es consciente de que se tiene que cuidar y tiene ciertas fases" expresaba.

Avisa, eso sí, de que el hecho de que una persona con bipolaridad tenga un día malo, no debe ponerte en alerta, porque está dentro de lo normal. Por eso, es importante identificar ciertos síntomas. "Los familiares viven un poco en alerta para evitar ciertos episodios, cosas del día a día no son síntomas de una recaída" decía la doctora.

Pero, ¿qué pasa si vivimos con una persona con bipolaridad? ¿Cómo debemos actuar?

Así hay que actuar si convives con una persona con bipolaridad

Marian Rojas asegura que es muy complicado tolerar las diferentes fases, porque, especialmente la de la manía, te deja muy "marcado". Por eso, contaba la historia de uno de sus pacientes, que tuvo que sanar después de que su mujer entrara en una de esas fases.

"Una paciente casada con marido e hijos tuvo un episodio maníaco, se puso ropa interior, fue a la oficina y dijo públicamente que se acostaba con cualquier que quisiera... Eso hay que sanarlo después en la familia" decía.





Por eso, una de las labores principales que tiene que hacer una persona que convive con alguien con bipolaridad es ejercer "de cuidador". "Si vives con él, tienes que tener aparte, un punto de cuidador, estar pendiente, uno tiene que saber y aceptar, porque sino...

Se compara a la diabetes, si lo cuidas bien, funciona bien y se sostiene bien, es clave que duerma ocho horas de sueño" recomendaba la doctora.

Y si esa persona eres tú y padeces bipolaridad, es importante que seas consciente de lo que tienes, para que, en cuanto detectas nuevos síntomas de recaída, puedas decírselo y hablarlo con un profesional.