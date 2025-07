El gesto que haces a menudo en la piscina de tu comunidad que puede provocarte un problema con tus vecinos: “Régimen sancionador”

Como dice la canción, en Madrid no hay playa, pero no es la única ciudad de España con este problema en verano. Aunque a todos nos gusta un buen baño en el mar, no siempre es posible, pero por suerte, para los que vivimos en ciudades de interior, nos siguen quedando las piscinas. Si eres uno de los afortunados con piscina en su comunidad de vecinos, el sonido de las salpicaduras y los niños jugando se habrá convertido en tu día a día, pero las relaciones entre vecinos... a veces se complican.

Es lo más normal del mundo, sobre todo si tenemos en cuenta que, dependiendo de la época del año, las comunidades tienen sus conflictos particulares. En invierno con el tema de la caldera y en verano: las piscinas. Y precisamente de este tema han querido hablar este miércoles en 'Mediodía COPE'.

PRINCIPALES CONFLICTOS

Las piscinas son uno de los lugares de referencia durante el verano, y más especialmente, las comunitarias. Los problemas más habituales que provocan el roce entre vecinos son: invitar a demasiada gente y armar mucho jaleo. Sobre todo porque lo que apetece es disfrutar en compañía de nuestros seres queridos de la tranquilidad de estar de vacaciones o descansando de una jornada de trabajo.

Alamy Stock Photo Urbanización con piscina en España

¿Qué pasa con el tema de las invitaciones? Se trata de un conflicto habitual y tiene que ser cada comunidad la que establezca el número de personas ajenas que puede traer cada vecino. Sin embargo, el tema parece estar siempre en el aire... como le pasa a Juan, un joven que vive en una comunidad con piscina: "Creo que son un máximo de cuatro personas por piso, pero si alguna vez traes a cinco o seis y no hay mucha gente no creo que nadie vaya a decir nada".

CUIDADO CON LOS SALTOS 'EN BOMBA'

Si aplicamos esta manga ancha y la llevamos al extremo, al celebrar un cumpleaños podríamos invitar hasta a veinte personas. Sin embargo, lo cierto es que eso generaría conflictos con los vecinos porque, por muy 'tranquila' que fuera la fiesta, seguro que habría juegos, ruido e incluso gritos.

TE PODRÍA INTERESAR Se va a bañar en una piscina de Logroño y antes de entrar descubre un detalle por el que amenaza con denunciar

Cuidado, si hablamos de los juegos o de algunos saltos determinados como el típico lanzamiento 'en bomba' con el que muchos niños se tiran al agua, hay que tener en cuenta que será siempre la comunidad la que tiene que elaborar una serie de normas específicas por las que puede incluso llegar a sancionar a una persona (siempre y cuando se disponga de un régimen interno).

Así lo ha explicado en 'Mediodía COPE' Antonio Calvo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón: "Si no se dice nada cada uno podría hacer lo que quisiera. Precisamente por eso conviene que cada comunidad tenga una normativa de régimen interno que especifique qué se puede y que no se puede hacer".

EL IMPORTANTE PAPEL DEL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD

El problema es que en todas las comunidades no existe la figura del socorrista, que siempre puede llamar la atención a quien se salte el reglamento de la comunidad. Entonces, pensando en una situación hipotética, supongamos que tenemos esta lista de normas y aun así hay alguien que se lo salta... ¿Cuál sería entonces el procedimiento a seguir?

En primer lugar está claro que los vecinos tienen que saber comportarse, pero si el problema pasa a mayores, como bien indica el experto, lo suyo sería "elevar una queja al presidente de la comunidad a través de una carta con la que este, posteriormente, debería de llamar la atención al vecino en cuestión pidiéndole que se comporte".

Alamy Stock Photo Dos hermanos disfrutando de un día de piscina

Pero... ¿Y si el vecino sigue haciendo caso omiso? La alternativa sería que hubiera algún tipo de régimen sancionador que otorgase a la comunidad la posibilidad de poner una sanción al vecino molesto, pero el problema seguiría siendo el mismo. "Se puede crear un régimen interno, pero la pregunta es... ¿Quién hace cumplir esas normas?", ha comentado Antonio Calvo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

Es decir, que para asegurarnos de que todos podemos disfrutar de la piscina sin problemas con los vecinos, es tan sencillo como seguir la normativa que haya. No obstante, aun así, siempre es mejor utilizar el sentido común y no hacer nada que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros.