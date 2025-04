Consigue colarse en Corea del Norte siendo español y lo que enseña a sus seguidores los deja perplejos: “blanqueamiento”

Cuando conoces a alguien y quieres saberlo todo sobre esa persona, algo que hace bastante ilusión, sueles hacer una serie de preguntas básicas. Cuestiones tan simples como el lugar de nacimiento, a qué se dedica y cuáles son las aficiones que tiene.

Y en estas últimas solemos detenernos bastante, porque nos suele interesar que las personas a las que conocemos tengan gustos similares a los nuestros y que, en definitiva, podamos compartir hobbies, aficiones, y momentos juntos. Eso sí, normalmente las respuestas suelen ser poco profundas y esas aficiones se parecen a las nuestras.

Porque sí, a todos nos gusta leer una gran novela o ensayo, escuchar buena música y viajar. Especialmente esta última. Y es que a todos nos gusta movernos de casa para conocer destinos nuevos y culturas diferentes a la nuestra.

Alamy Stock Photo



No importa si es más o menos lejos de casa, lo cierto es que cualquier movimiento que incluya un viaje, siempre es bienvenido. Hay quienes se plantean fines de semana fuera de su ciudad pero a pocos kilómetros, y otros que ahorran durante mucho tiempo para poder hacerse viajes a las antípodas. Los hay, incluso, que prefieren hacer viajes a lugares peligrosos y recorrer sitios que, en principio, parecen prohibidos.

Es el caso del influencer Caminante Rojo, que se mudó a Rusia y que, desde el país, recorre lugares de Asia remotos. Uno de ellos, uno de los más difíciles de entrar: Corea del Norte.

Lo que ve en Corea del Norte que alerta a todos

Hay lugares remotos de este mundo a los que son difíciles de acceder y de llegar, por los regímenes que los gobiernan, o porque hay ciertas prohibiciones de entrada.

Sea como sea, Corea del Norte es uno de ellos. De sobra sabes que el país es extremadamente hermético y que penetrar en él es, prácticamente, imposible. Sin embargo, Víctor, detrás de la cuenta Caminante Rojo, ha conseguido llegar al país.

Allí en Pyongyang ha decidido grabar y subir a redes sociales lo que veía, de un lugar que tiene mucha mística por la imposibilidad de acceder a él. Poco a poco, iba enseñando en TikTok lo que se encontraba en la capital del país.

Así pues, enseñaba un lugar que nadie esperaría de un país con régimen comunista: una calle lujosa llena de tiendas exclusivas.

Este youtuber explicaba que se trata de una de las calles más nuevas construidas en la ciudad. “Se parece a Dubai prácticamente, no me digáis que no” decía este joven.

Y es que tenía toda la razón, porque no parecía en lo más mínimo que en Corea del Norte hubiera estas vistas. Así es como enseñaba un lugar que asombraba a todos sus seguidores, que no daban crédito de lo que veían.

Se trata de una taberna de cervezas que podría estar en España perfectamente. Por fuera, tenía la forma de una jarra de cerveza, con su espuma y todo. Una vez que te adentrabas, se podía ver un lugar de lo más lujoso, con cervezas de importación occidental, como de Bélgica.

Eran muchos los seguidores que criticaban que esto, en realidad, es un “blanqueamiento” del país, que sufre desde hace muchos años un régimen muy opresor.

Alerta a Rusia por el lugar en el que se cuela

Rubén Sánchez, o más conocido como Rubén Earth en redes sociales, es fotógrafo especializado en naturaleza, y desde un tiempo dedica parte de su vida a poner en práctica su profesión en los lugares más inverosímiles posibles.

Recorre el mundo entero y eso le ha valido, no solo unas excelentes fotografías, sino también algún que otro susto. Viaja junto a Sierra, su pareja, y, normalmente, también junto a su perro.

Y en uno de esos viajes decidieron irse hasta un destino no tan seguro: Kazajistán . Puede que, así de primeras, no te llame especialmente la atención, pero está claro que tiene mucho que ver, aunque, lo que se iban a encontrar, igual no era tan esperado como ellos creían.

En plena Guerra Fría y en clara competición por la carrera espacial, la Unión Soviética instaló en el desierto kazajo el cosmódromo de Baikonur, desde donde salieron misiones espaciales tan relevantes como la del Sputnik o la de la perrita Laika.

Alamy Stock Photo Cosmódromo de Baikonur

Sin embargo, cuando todo acabó, el lugar quedó abandonado. Con casi 7.000 kilómetros cuadrados, la superficie de la provincia de Segovia, este lugar no ha dejado de atraer las miradas de curiosos, sobre todo, por las reliquias que alberga.

Eso sí, acceder es, prácticamente, imposible y un ejercicio de fe , ya que te pueden detener o incluso puedes acabar muerto, como explicaba Rubén.

“La mayor barrera es el desierto que lo hace inaccesible, pero es posible llegar caminando y atravesar el desierto. No hay ningún sitio que indique que estás entrando, lo que pasa es que te pueden pillar” comenzaba diciendo.