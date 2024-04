Compra una tortilla de patatas y las redes alucinan por la forma en la que se la come: ¿La única?

Si hay un plato típico de la gastronomía española es la tortilla de patatas. Un plato, valga la redundancia, que genera muchos debates. ¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Poco o muy hecha? Este tipo de dilemas también se desarrollan a través de redes sociales. Un ejemplo de ello es lo que ha publicado una chica que se encuentra bajo la cuenta @NotThatBoo en X, anteriormente Twitter.

Esta joven publicaba una foto de una tortilla de patatas muy particular. En concreto, aparecía la tortilla comida por el centro. Y se había dejado todas las esquinas. Como te podrás imaginar, el modo en el que se come el plato ha generado todo tipo de comentarios en la red anteriormente mencionada.

Un nutricionista alerta del ingrediente que tiene una de las tortillas de patatas de supermercado El joven Fran Susín, conocido por analizar distintos productos que venden en el supermercado, se ha hecho viral en TikTok Redacción DigitalMadrid 08 ene 2024 - 13:41

El caso es que, junto a la instantánea, escribía lo siguiente: "Oye, yo quiero preguntarlo porque, de verdad, ¿Soy la única que se come así la tortilla?".

Las respuestas, como te decíamos, no han tardado en llegar. "Dime que no eres español sin decirme que no eres español", "Yo así como tal no, me corto un cachito como siempre... suelo dejar los bordes también porque están más secos y no me gustan", "Pide una buena tortilla de patatas en algún bar de costa de Andalucía y verás como no dejas ni el plato" o "Eso tiene que ser denunciable", son alguno de los mensajes que pueden leerse como respuesta a esta historia... que ya suma más de 1000 reposteados y 500 'likes'.

Lo ocurrido se ha convertido en una anécdota más de las muchas que conocemos en redes... de un producto que tiene muchos años de historia y que está envuelta en mitos y leyendas. Algunos la atribuyen al cocinero belga Lancelot de Casteau en 1604, mientras otros defienden su origen patrio. La leyenda más arraigada cuenta que se descubrió en 1835, durante la Primera Guerra Carlista, gracias a una campesina generosa.





Durante años, esa leyenda situaba la receta en Navarra cuando el general Tomás de Zumalacárregui durante el sitio de Bilbao en la Primera Guerra Carlista buscaba un alimento nutritivo y barato para sus tropas. Más bien, el mérito sería para la avispada campesina a la que el militar realizó el encargo. Así lo asegura el experto Javier López Linage en su investigación de 2008. No obstante, según las fuentes documentales que ha encontrado, el origen conceptual de la famosa tortilla de patatas estaría en Villanueva de la Serena, en Extremadura, hacia finales del siglo XVIII.

¿Cómo prepara Carlos Herrera la tortilla de patatas?

Carlos Herrera es un apasionado de la gastronomía y explicó, en 'Herrera en COPE', su forma de cocinar la tortilla de patatas.

“Confito la patata, pero luego acabo tostándola y la voy machacando con la rasera. Después bato los huevos, echo las 'papas', quito el aceite que sobra (de la sartén)” y a continuación, una vez vertida la mezcla en la sartén “doy golpes, por un lado, y por otro”.

Además, el comunicador más escuchado de la radio española regaló a sus seguidores un truco que tiene que ver con el número de huevos que se empleen “a más echemos, más jugosa quedará”, concluía al respecto.