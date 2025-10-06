06 OCT 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"El derbi no ha existido".
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
"Esos sobres estaban rellenos de lechugas, soles y chistorras, o sea, billetes de 100, 200 y 500€. La verdad es que hay cierta originalidad"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el nuevo negocio de la madre de Lamine Yamal fuera de España
Sheila Ebana será la anfitriona de una lujosa cena navideña en la que los asistentes pagarán entre 150 y 800 euros por sentarse a su mesa
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño