Compra una PS4 de segunda mano por un precio ridículo y esto es lo que encuentra cuando recibe el paquete: "Me acabo de dar cuenta"

Las compras de segunda mano se han convertido en una tendencia en crecimiento, gracias a sus múltiples ventajas tanto económicas como ecológicas. Adquirir productos usados permite ahorrar dinero de manera significativa, ya que los precios suelen ser mucho más bajos que los de los artículos nuevos.

Además, fomenta un consumo más sostenible al darles una segunda vida a objetos que, de otra manera, podrían acabar en la basura. Este tipo de compras también ofrece la oportunidad de encontrar artículos únicos o descatalogados, ideales para los amantes de lo vintage o quienes buscan opciones diferentes a las que ofrecen las tiendas tradicionales.

Sin embargo, no todo son ventajas. Comprar productos de segunda mano puede implicar algunos inconvenientes, como el riesgo de que el artículo no esté en perfecto estado o que no incluya garantías.

A pesar de ello, la experiencia de visitar una tienda que se especializa en productos usados puede ser muy gratificante. Estos espacios suelen tener una atmósfera única, donde es posible explorar una amplia variedad de objetos, desde tecnología hasta ropa o muebles.

Además, el trato con los vendedores, generalmente expertos en valorar los productos, aporta un toque personal y cercano a la experiencia.

Una PS4 de segunda mano por tan solo 5 euros

El mercado de segunda mano esconde algunas joyas a un precio realmente ridículo. Así ha podido comprar un usuario una PS4, por la que ha pagado tan solo 5 euros.

El usuario, conocido como 'narfnerfmods', relataba a través de la red social Reddit su experiencia al comprarla en una tienda de segunda mano.

'narfnerfmods', a través de la red social Reddit Compra una PS4 de segunda mano por un precio ridículo y esto es lo que encuentra cuando recibe el paquete

La consola se ofrecía en estado "tal cual", es decir, sin incluir cables ni mandos, y estaba ubicada entre otros electrodomésticos pequeños, lo que casi le hace pasar desapercibida. Al darse cuenta de que tenía el logotipo de PS4 en el frente, el comprador decidió llevársela.

Para su sorpresa, al momento de pagar, el precio total fue aún más bajo gracias a un cupón de descuento adicional, quedándose en apenas 4,34 doláres.

Una vez en casa, el comprador logró encender la consola utilizando un cable compatible que tenía y pidiendo prestado un mando a un amigo. Al probarla, descubrió que funcionaba perfectamente. A pesar de tratarse de una consola de segunda mano, era su primera PS4, por lo que le permitió experimentar algo completamente nuevo, abriendo la puerta a una nueva experiencia en el mundo de los videojuegos.

Además, el comprador explica que, su siguiente será comprar mandos y algunos juegos para empezar a usar la consola plenamente, al mismo tiempo que está buscando la manera de formatearla para eliminar los datos del dueño anterior.

En general, considera que la compra ha sido una auténtica suerte, especialmente porque su hijo le había pedido recientemente una PS5 para Navidad con el fin de jugar a Spider-Man. Y aunque la comprada no es el último modelo, le permitirá cumplir en parte los deseos de su hijo y disfrutar juntos de esta oportunidad inesperada.