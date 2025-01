Un albañil hace obra en casa de sus padres y no puede creer el paquete que encuentra en una pared: De 1978

Remodelar una casa familiar siempre es una experiencia especial, ya que salen a la luz los recuerdos de toda una vida. Cada habitación guarda historias y momentos vividos, por lo que hacer obras en un lugar así no solo es un proyecto de construcción, sino también un viaje al pasado. Para quienes crecieron en esa casa, cada pared, cada mueble y cada objeto tiene un significado único.

El protagonista de esta historia, Tim King, experimentó precisamente eso al embarcarse en la remodelación de la casa de sus padres. Lo que parecía una obra más se convirtió en una experiencia llena de nostalgia y sorpresas, demostrando que las casas no solo guardan recuerdos en la memoria, sino que también esconden tesoros materiales que pueden transportarnos a otra época.

El propietario de T. King Construction Services, se llevó una gran sorpresa mientras realizaba mejoras en la casa de sus padres, ubicada en el suburbio de Lombard. Lo que comenzó como una remodelación rutinaria terminó con el hallazgo de un misterioso paquete envuelto detrás de una pared.

King explica que estaba trabajando en el baño de la casa cuando, al abrir una sección de la pared, encontró un regalo envuelto con su nombre escrito, según recoge la NBC Chicago. Intrigado por el hallazgo, decidió no esperar más y abrió el paquete que llevaba años escondido, en concreto,

Alamy Stock Photo Obras, archivo

Para su sorpresa, el contenido del regalo era un juego de aviones y jets Matchbox, juguetes muy populares en la década de 1970. El envoltorio, casi intacto, había logrado conservar los juguetes en buen estado durante todo ese tiempo.

King calcula que el paquete había permanecido oculto detrás de la pared durante unos 46 años, desde 1978. El inesperado descubrimiento no solo le brindó un momento nostálgico, sino que también reveló una pequeña cápsula del tiempo de su propia infancia.

hace obra en su tienda y localiza una nota de hace 40 años

Una situación similar ocurría hace ya algunos años en Reino Unido. Allí, un albañil de unos 40 años, encontraba una nota en su negocio mientras lo estaba restaurando. Se trata de un mensaje que dejó el anterior propietario hace nada más y nada menos que 40 años.

Alamy Stock Photo Albañil

El recuerdo en cuestión era de Nicholas Poole, el constructor que había trabajado para arreglando el local y que advertía de las condiciones del mismo. "Esta tienda, Herb Craft, fue instalada por Nick Poole en agosto de 1986 con un salario por hora de 2,00 libras. Casi toda la madera instalada había sido desmontada, limpiada y reutilizada, por lo que los principales costes fueron mis salarios", se puede leer en el papel.

A esto añade, "nadie sabe cómo estarán cuando encuentres esto. Mientras hacía este trabajo, me electrocuté porque toqué accidentalmente dos cables desnudos", dejando claro que su experiencia trabajando en este local no fue demasiado bien. Pero la historia no termina aquí, y es que detrás de la nota había algo más.

Se trata de un póster en el cual se explica, con todo lujo de detalles, como actuar en caso de sufrir una descarga eléctrica, llegando a incluir imágenes para realizar una reanimación cardiopulmonar en caso de que fuera necesario.

Es cuanto menos curioso, ya que el propio autor de la nota se vio envuelto en una descarga eléctrica, como él mismo narraba. La historia ha sido recogida por el diario 'Daily Mail UK', donde incluso han hablado con el hombre que ha encontrado la nota, que no podía dejar de mostrar su sorpresa.