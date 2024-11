La DGT avisa: cuidado con estas sillas infantiles para el coche de segunda mano que puedes comprar en internet

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una advertencia importante para los padres y cuidadores que compran sillas infantiles de segunda mano a través de plataformas como Amazon, MilAnuncios, Vinted o Wallapop. En colaboración con la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVI), la DGT ha detectado la venta de sillitas infantiles que no cumplen con la normativa vigente de seguridad, lo que puede poner en peligro la vida de los más pequeños.

Desde el pasado 1 de septiembre, la legislación europea prohíbe la venta de sistemas de retención infantil (SRI) que no estén homologados según la nueva normativa ECE-R129 i-Size. Esta normativa sustituye a la anterior R44, que ya no se considera segura, y establece estándares más estrictos en cuanto a la seguridad de los niños en el coche. La nueva normativa, que afecta a todos los países de la Unión Europea, garantiza que los sistemas de retención infantil cumplan con pruebas rigurosas que aseguran una mayor protección en caso de accidente.

En este sentido, la DGT y AESVI advierten que las sillas infantiles bajo la normativa R44 (la antigua) están prohibidas para la venta o donación, ya que no ofrecen los niveles de seguridad requeridos por la nueva legislación. Sin embargo, a pesar de esta prohibición, las organizaciones han detectado que en plataformas de segunda mano continúan circulando productos no homologados, lo que representa un grave peligro para la seguridad vial infantil.

Alamy Stock Photo Sillas de coche para bebés en la tienda

Aunque la opción de adquirir una silla de segunda mano puede parecer económica y atractiva para algunos, los expertos en seguridad vial alertan de los riesgos que esto conlleva. Las sillas de coche de segunda mano pueden tener varios problemas que no siempre son visibles a simple vista.

La DGT avisa

Las sillas infantiles están sometidas a fuerzas significativas durante un accidente. A lo largo del tiempo, los materiales de las sillas de segunda mano pueden haberse deteriorado, reduciendo su capacidad de proteger a los niños en un siniestro.

Una silla que ha sido usada en un accidente anterior podría haber sufrido daños estructurales que no son evidentes, pero que comprometen su rendimiento en caso de un nuevo choque.

La normativa y los estándares de seguridad para los sistemas de retención infantil han evolucionado, y las sillas más antiguas pueden no cumplir con las nuevas exigencias de seguridad. Al comprar una silla no homologada o antigua, se corre el riesgo de utilizar un producto que no ofrece la máxima protección.

Alamy Stock Photo Mujer embarazada de pie contra un estante con asientos de seguridad para niños en una tienda

Las sillas de segunda mano pueden carecer de elementos esenciales, como cinturones de seguridad, bases o instrucciones de uso, lo que dificulta su correcta instalación y uso.

Sillas infantiles para el coche de segunda mano

El hecho de que algunas de estas sillas infantiles no homologadas sigan a la venta en portales como Amazon, MilAnuncios, Vinted o Wallapop es una clara infracción de la ley. La DGT y AESVI recalcan que la compra y venta de estos productos es ilegal, ya que las sillas que no cumplen con la ECE-R129 i-Size no están autorizadas para su comercialización en la UE. A pesar de ello, la venta de estas sillas continúa en plataformas de segunda mano, lo que pone en riesgo la seguridad de los niños y puede acarrear serias consecuencias legales tanto para los vendedores como para los compradores.

La mejor manera de asegurarse de que una silla infantil es segura es verificar que esté homologada según la normativa ECE-R129 i-Size. Esta homologación debe estar claramente indicada en la etiqueta del producto. Además, siempre es recomendable comprar sillas nuevas o, si se decide optar por una de segunda mano, asegurarse de que cumpla con las normativas actuales y que esté en buen estado. También es fundamental que la silla esté completa, con todas sus piezas originales y las instrucciones de uso correspondientes.