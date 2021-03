Cómo vestir las tendencias Primavera Verano 21 con tan solo tres prendas

Los días son más largos, el sol más cálido, los árboles presumen de sus primeras tímidas hojas verdes…Se acerca la primavera y, con ella, las nuevas tendencias de la temporada Primavera Verano 2021. Si no has estado al tanto de lo que viene, estamos aquí para salvarte. Hemos seleccionado para tí tres prendas versátiles que podrás combinar de diversas formas para conseguir siempre un look actual. Olvídate de los los tejidos pesados y de los colores invernales, ¡es hora de abrir las ventanas y dejar entrar las tendencias más frescas!



PARA ELLAS

Como todos los años, con la llegada de la primavera regresan los vestidos, los colores y los estampados. Te proponemos tres prendas que podrás utilizar con la ropa que ya tienes para actualizar tu look y añadir las últimas tendencias a tu armario. La gran novedad de esta temporada es el regreso de los pantalones anchos, y aquí te orientamos para elegir los que mejor te sientan.



Un vestido que enseñe

El cambio de clima nos da la excusa perfecta para mostrar un poco más de piel. Para eso podemos utilizar dos de las tendencias más vistas en las pasarelas: las aberturas y las transparencias. Para un look que grita verano pero que logra ser apto para cualquier ocasión, la mejor elección es un vestido con escote pronunciado en la espalda. O bien, revisa las opciones en gasa, seda, encaje o tul, con las que podrás obtener un look atrevido o elegante según la posición de las transparencias. Inspírate en las pasarelas de Jacquemus, Alexander McQueen o Bottega Veneta para crear tu outfit.



Una camisa romántica

Se trata de una prenda que regresa cíclicamente a las pasarelas con diferentes declinaciones porque, además de ser cómoda y fresca, aporta un toque muy femenino y sofisticado. Combínala simplemente con unos pantalones vaqueros, una bandolera y unas sandalias para un outfit fácil pero con impacto. ¿Quieres sumar puntos a tu look? Elige un modelo con mangas abullonadas o con maxi cuellos. Nuestras favoritas de la temporada son las de Saint Laurent e Isabel Marant.



Pantalones anchos

¡Fuera los skinny jeans! El estar tanto tiempo en casa se ha visto reflejado en las pasarelas, dando lugar a una moda más cómoda y práctica. Si a esto le sumamos el regreso de las tendencias años 2000, obtenemos un par de pantalones con silueta oversize o wide leg. No importa el material ni el color, lo importante es una pierna fluida que nos de un toque cool y desenfadado. Los modelos de Max Mara o Loro Piana son perfectos para llevar con una camiseta estampada o con un crop top que deje el vientre descubierto.

PARA ELLOS

Esta temporada trae de vuelta piezas nostálgicas adaptadas a nuestros tiempos. Con estas tres prendas podrás conseguir un look siempre arreglado y a la moda, ya sea que te las pongas juntas o combinadas con otras piezas. ¿Quién dijo que la moda casual no puede ser sofisticada?



Una chaqueta bomber

La chaqueta bomber ha sido de todo: uniforme de la aviación, ícono del cine, prenda punk, estrella del streetwear y con su rico pasado se ha vuelto imprescindible en el guardarropa masculino. Úsala para relajar un look formal o, al revés, para dar un toque sofisticado a un outfit casual. Es fácil de combinar, pero te sugerimos llevarla con una sudadera, como las de Moncler, y una riñonera cruzada por el hombro. ¿No sabes por dónde empezar? Stone Island, AMIRI y Gucci tienen muy buenas opciones.

Un par de pantalones cargo

La tendencia utility, inspirada en el uniforme obrero, ha conquistado las pasarelas, siendo la preferida entre los diseñadores y las casas de moda más renombradas. Una pieza clave para incluirla en tu armario son los pantalones cargo. Identificables gracias a sus maxi bolsillos, son cómodos, prácticos y ahora también trendy. ¡No te los quitarás en toda la temporada! Si quieres asegurarte la versión más contemporánea, revisa las opciones que proponen Dsquared2 y Nike, y elígelos en tonos color tierra.



Una camisa con cuello cubano

Las camisas este año nos recuerdan las vacaciones de nuestra infancia y el armario de nuestros padres. Olvida los cortes slim fit y adopta las nuevas siluetas: hombro caído, manga hasta el codo y estampados artísticos. Las hay de todos los colores y formas, pero para esta temporada preferimos las de figuras llamativas, como las de Alexander McQueen y Jacquemus. Podrás usarlas con pantalones cortos, vaqueros o chinos, ¡tú decides!



Con estas prendas podrás construir el uniforme de entretiempo perfecto y añadir a tu armario las últimas tendencias Primavera Verano 2021. Unas prendas cool, versátiles y que te harán sobresalir, sin importar la ocasión ni el lugar. En LUISAVIAROMA.COM puedes encontrar estas y otras ideas e inspirarte para crear tu look esta temporada. No te pierdas el resto de las tendencias y nuestras piezas favoritas para salvarte de la indiferencia y capturar todas las miradas.