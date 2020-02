Cometen el “crimen perfecto” con un libro de '¿Dónde está Wally?' y todo el mundo enloquece

Un usuario ha compartido un vídeo en redes sociales en el que explica cómo ha cometido el “crimen perfecto” con un libro de “¿Dónde está Wally?” y todos sus seguidores enloquecen con la treta. Un vídeo en Twitter que ya ha sidoi compartido en más de 75 mil ocasiones y que ha recibido respuestas como “voy a llamar al FBI” o “eres la maldad encarnada”.

El usuario de Twitter Blake Messick ha compartido las imágenes esta semana en la que se acerca a una librería para comprar una edición del emblemático libro “¿Dónde está Wally?” en el que puede verse al personaje en diferentes épocas de la historia. Y es que “¿Dónde está Wally?” es una serie de libros infantiles centrados en encontrar a un personaje característico llamado Wally y que siempre viste con un jersey rojo y blanco a rayas, y un gorro de lana. Suele rodearse de gran cantidad de personajes entre los que suele mimetizarse para hacerle cada vez más difícil al lector la tarea de encontrarle.

UNA VUELTA DE TUERCA A ENCONTRAR A WALLY

Partiendo de la premisa de los libros de Wally, el usuario Blake Messick se le ha ocurrido la travesura más rocambolesca. En el vídeo, compartido en su perfil, puede verse cómo se acerca a una librería para obtener un ejemplar, lo paga y lo lleva a casa. Allí descarga las imágenes hasta el ordenador donde, gracias a una herramienta de edición de imagen de Adobe llamada Photoshop consigue borrar la imagen de Wally de los puzles.

Una vez ha eliminado la presencia del personaje clave del mapa de caras, las imprime en papel para pegarlas de nuevo en las páginas originales del libro en las que aparecía el carismático Wally. Eso sí, el “crimen perfecto” no estaría completo sin que Blake volviera a la misma librería de donde ha sustraído inicialmente el libro para devolverlo a la misma estantería, al alcance de cualquiera que quiera adentrarse a encontrar a Wally. La diferencia clave: esta vez no encontrará a Wally, porque no está por ninguna parte.

my idea of a perfect crime? I’ll show you pic.twitter.com/jmWSPQbpXT — blake messick (@blakemessick) February 11, 2020

UNA BROMA PESADA QUE SE HA VUELTO VIRAL

La publicación ha conseguido en apenas un par de días más de 300.000 Me gustas y ha sido compartido en más de 80.000 ocasiones en Twitter. Además, el vídeo ha recibido todo tipo de respuestas irónicas como “voy a llamar al FBI” o “eres un monstruo”. Algunos le recriminan que el trabajo que ha empleado en modificar el libro ha sido más que el que tardará el lector en darse cuenta.

I bet he took 10x longer working on this than the buyer did looking for Waldo.



So who’s the joke on again? — Steelers Takeaways �� (@PittsburghSport) February 12, 2020

You are a monster — Dance: 10⁻¹, Looks: 3 (@Andrew_3000) February 12, 2020

That settles it, I'm calling the FBI — �� McCreamy | I liked Rogue Corps (@extramayofree) February 12, 2020

You messed up. That'll just be frustrating and they quit after a couple pages. What you should have done is add an "Un-Waldo" to every image. Starts off normal, but every page gets more desperate and desperate and a little more rough looking.



"What happens AFTER you find waldo?" — Θώθ (@Doze_Tree) February 12, 2020

Un usuario llegaba a asegurar que él mismo había sido la persona que había comprado el libro y, por ende, la víctima de la broma de Blake. Nadie le ha creído.