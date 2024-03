Va a comer a un restaurante y los camareros se quedan atónitos con la petición de un cliente: "Es real"

Desde el 22 de noviembre de 2021, los bares y restaurantes están obligados a ofrecer a todos sus clientes, y sin ningún tipo de coste, la posibilidad de llevarse los alimentos que no hayan consumido en el local. Para ello, la hostelería tuvo que incorporar en sus almacenes envases reutilizables que permita a los clientes llevarse las 'sobras'.

Una medida que los clientes han aceptado con las manos abiertas y son cada vez más los que han perdido el miedo a pedir que les guarden los sobrantes de comida para llevárselos a casa. No obstante, hay quienes no tienen ningún tipo de pudor en pedir estos tupper reutilizables de forma exagerada. Este caso lo hemos podido conocer gracias a la cuenta de X @soycamarero, que día a día comparte imágenes, quejas e incluso situaciones de lo más surrealistas del sector. Una cuenta que ha conseguido hacerse un pequeño hueco en esta red social y que roza prácticamente los 150.000 seguidores.

Alamy, archivo



Va a comer a un restaurante y los camareros se quedan atónitos con la petición de un cliente



En este post en cuestión, el dueño de esta cuenta escribe: "Un cliente pide que le pongan el arroz que le ha sobrado para llevar, aquí tenéis el arroz sobrante en cuestión, es real".

A continuación, agrega que al cliente "se le ofreció que podían poner el arroz en el mismo tupper de otro plato entero que les sobró, pero se negaron".

Efectivamente, en la fotografía adjunta, puede verse un tupper reutilizable de plástico cuyo tamaño es claramente superior al del contenido, una mínima cantidad de lo que parece arroz o paella. Una premisa que ha indignado a muchos usuarios de la red social.





"Ese tupper es de plástico y queramos o no, se debe cobrar", escribe un seguidor de esta cuenta. "Pero tampoco nos pongamos tan chulitos, porque la ley nos obliga a tener envases biodegradables y esos no podemos cobrarlos ¿Los tenemos? La mayoría no, así que... dar plástico gratis", lamenta otro usuario.

"Cuando comes de restaurante, pero no llegas a fin de mes", reprocha otro usuario.

"Qué ganas de gastar plástico por gastar plástico", se queja otro seguidor.

"A ver, esta microtarrina la ponen en los bares con tomate triturado para las tostadas, ahí el restaurante no ha estado muy espabilado, le metes el arroz aquí", propone otro seguidor.





Un grupo de amigos alucina al ver lo que el dueño de este bar de Málaga les pone en el ticket

Hay restaurantes que, a pesar de que te puedan cobrar una comisión por los hielos o por las rodajas de limón, te ofrecen unos descuentos. Pues bien, resulta que unos hosteleros de Torremolinos, en Málaga, encontraron hace meses una forma muy curiosa de mejorar la experiencia de su restaurante.

Seguramente no conocen los gustos de todos sus clientes, pero si hay algo que a nadie le gusta cuando va a un establecimiento, es el momento de pagar. Por ello, la propuesta que ha llevado a cabo Eric Guibet, el Genente de Tres 14 Tapas & Café, y Mario Galán, camarero en el mismo, es sacar, como mínimo, una sonrisa a sus clientes con un método infalible: descuentos por buena actitud.

Ha sido un cliente quién ha decidido compartir su experiencia en el sitio a través de Internet. “Íbamos de camino al aeropuerto e hicimos caso de las recomendaciones. Bravas y croquetas muy ricas, y los fideos tostados para repetir. Volveremos sin lugar a dudas”, se podía leer.

En la fotografía del ticket que ha acompañado al mensaje en Internet, se puede ver el resultado de la iniciativa de los descuentos: un céntimo por la amabilidad, otro por la paciencia, uno por recomendación y otro más por la generosidad. El quinto descuento es por la sonrisa y aparece cuando los clientes terminan de leer la factura.

Alamy, archivo



Al parecer, estos jóvenes decidieron aplicar el descuento cuando comenzaron a oír hablar de todos los problemas de la inflación, de la subida de los precios o de los tipos de interés.

Un establecimiento que te ofrece un minúsculo, pero detalloso descuento, con la idea de alegrar un poco el día al comensal en el momento de revisar la cuenta, y que también, te dará pie a volver si encima la comida está buena. Además, han detallado que no es un precio especial según la gente que acuda, sino que se aplica lo mismo cuando la persona va sola que cuando va acompañada.