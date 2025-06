Morata: "Es una posibilidad que no esté en la convocatoria de septiembre"

El capitán de la selección española Álvaro Morata ha sido el triste protagonista del combinado nacional al fallar el penalti en la tanda que terminó por dar el título de la Liga de Naciones a Portugal.

Al término del partido, Morata atendió a los medios de comunicación que lamentó el fallo de su penalti: "Hemos hecho un gran trabajo todos, me sabe mal por todos los compañeros porque hemos trabajado duro. Es parte de la vida y del fútbol".

"Está claro que no lo he tirado bien, lo podría haber tirado mejor, no se puede cambiar. Ahora me toca irme fastidiado a mi casa", añadió el delantero sobre la diferencia entre cómo se encuentra esta noche y el final de la Eurocopa.

dpa/picture-alliance / Cordon Press El fallo de Morata en la tanda de penaltis en el Portugal-España

Por otro lado, reconoció que "no he llorado en el césped, ganas no faltaban. Si hay algo en la vida que hacemos las personas es aprender".

Tras esta Liga de Naciones, la selección española no se volverá a juntar hasta septiembre, y Morata ha dejado su participación en el aire: "Seguro no hay nada, depende de muchas cosas. Ahora pienso en mis compañeros. Es una posibilidad que no esté en septiembre".

Ha llamado la atención que Lamine Yamal, una de las estrellas de nuestro país, no ha estado en su mejor día, pero para Morata, el joven jugador del Barça ha estado de "nivel alto como toda la selección".

"Si hubiera ido la tanda de penaltis de forma diferente, se vería de otra manera", añadió el capitán de la selección.