Juan Carlos Ferrero, sobre el Alcaraz-Sinner, en El Tertulión: "Ha podido ser el mejor partido de la historia"

El domingo 8 de junio fue un día histórico para el tenis español del que dio buena cuenta Tiempo de Juego. No solo con la entrevista de Juanma Castaño, en El Tertulión, al bicampeón de Roland Garros, sino con la felicidad de Juan Carlos Ferrero, en el micrófono de Ángel García durante la cena de celebración del equipo español.

Juan Carlos Ferrero habló de lo que ya tenía previsto antes de la final: que pelear por el título frente al italiano Sinner sería "un partido de superación absoluta contra las dificultades. El hecho de jugar contra un jugador que te empuja en cada punto y no te deja respiro es un regalo que tengamos a estos dos chicos", valoró.

El partido fue de palabras mayores, hasta el punto de que, ni el propio Ferrero es consciente de lo que se ha vivido en la Philippe Chatrier: "En el equipo estamos que no nos lo creemos. Hasta que no pasen un par de días y veas lo que se ha vivido no lo ves claro", pero va más allá a la hora de calificar el partido. "Es el mejor partido de la historia. Hay tantísimos partidos buenos... Pero gente de varios medios de comunicación y gente que trabaja en el circuito ATP desde hace muchos años aseguran que puede ser el mejor partido de la historia".

Ferrero reconoce que vio la final de Alcaraz cuesta arriba: "Siendo sinceros, no pensé en remontada", pero una vez que Carlos remontó, "su aura era otro, estaba como muy conectado al público. Cuando Carlos se pone en ese modo puedes esperar cualquier cosa".

LA CHARLA DURANTE LA NOCHE PREVIA

¿Qué le dice su entrenador a un futuro campeón de Roland Garros la noche previa? Ferrero reconoce que "la charla previa" durante la noche anterior fue muy tranquila. "Fue muy bien, le vi muy tranquilo. Hablamos a nivel táctico y cómo afrontar una final así. La forma de encararlo, de mirar a los ojos, la forma de afrontar el miedo y la tensión, esa experiencia tenía que darle ventaja, y que jugar a ganar fuera la consecuencia de jugar un gran partido".

No quiso terminar sin que los aficionados al deporte nos quedemos sin valorar que "estos dos chicos son un regalo. Después de lo visto en los últimos veinte años, es un regalo, hay que aprovecharlo, elevan el nivel cada vez que juegan. Para ganarse tienen que jugar al máximo nivel. Tienen un nivel extraterrestre, que dure muchos años y nos dé muchas alegrías", finalizó.