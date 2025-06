Carmen Lomana, perpleja por lo que ha dicho Bertín Osborne sobre el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén: "Cada vez que abre la boca..."

Carmen Lomana ha estallado. Y lo ha hecho tras las polémicas declaraciones que ha hecho Bertín Osborne sobre el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén.

En 'la hora Lomana', sección de 'Fin de Semana' en la que interviene Carmen Lomana, la socialité se ha pronunciado al respecto. Y, su reacción, no ha pasado inadvertida.

La polémica ha comenzado cuando el cantante, a la salida de un acto, decía que no estaba para “cambiar pañales” a estas alturas de su vida, refiriéndose a su hijo fruto de la relación con Gabriela Guillén.

“Ya le dije al conocer el embarazo que no estaba para hacer de padre”, afirmaba Bertín.

Estas palabras no han sentado nada bien a Carmen Lomana. Tanto es así que ha expresado, sin rodeos, su opinión.

“Cada vez que abre la boca dice algo que molesta. ¿Por qué no se calla un poco? Si no quería tener hijos, ¿para qué tuvo una relación con una chica mucho más joven? Hay que ser coherente. Y una vez que viene el niño, al menos no digas cosas que puedan herirle cuando sea mayor.”

Alamy Stock Photo 2STREEH Carmen Lomana presents her book "Pasion Por La Vida" at Club Monteverdi on February 19, 2025 in Madrid, Spain.

Además, Lomana destacó la falta de respeto hacia Gabriela Guillén y hacia el niño: “Me parece feo que un hombre de su edad diga esas cosas. Debería respetar a quien fue su novia y a su hijo. Por respeto, lo mínimo es apoyar que al pequeño le vaya bien y que tenga una buena educación.”

MÁS DETALLES DE LAS DECLARACIONES DE BERTÍN OSBORNE SOBRE EL HIJO QUE TIENE EN COMÚN CON GABRIELA GUILLÉN

En el ojo del huracán por los continuos mensajes ante las cámaras de Gabriela Guillén para que ejerza de padre del hijo que tienen en común, Bertín Osborne reaparecía en un evento.

Osborne atendía a la prensa y, más claro y rotundo que nunca, ha indicado que nunca engañó a Gabriela Guillén y que desde el primer momento le dejó claro que a estas alturas de su vida no tiene "vocación de padre".

Además de responder a la paraguaya tras ponerle "un cero" como padre, Bertín se ha sincerado sobre cómo lleva la presión mediática y ha entonado el 'mea culpa' tras estallar ante las cámaras en más de una ocasión en los últimos meses, defendiendo que no tiene por qué hablar de su vida privada con alguien a quien no conoce a pesar de ser un personaje público.

Aseguraba que las muchedumbres no le divierten nada.

"Si hay una cosa que no soporto en esta vida, es que me persigan. Y tengo 43 años en esta profesión, me han perseguido muchas veces, y ya no tengo idea de que me persigan. Si a mí me paráis y me preguntáis, normalmente soy educado. Pero cuando tengo empresas, no quiero mirar, que me persiguen todas las semanas, pues llega un momento que uno... Primero no tengo por qué hablar, o sea, ¿por qué? ¿Dónde está escrito que tenga que contaros algo? Entonces, primero eso, y después, si encima me persiguen, mucho menos", aclaraba visiblemente molesto.

Europa Press Bertín Osborne

Bertín Osborne, además, aclaraba que se encuentra en un buen momento de su vida. Trabajando, trabajando en lo que le gusta, que es la televisión.

Por último, aclaraba que no iba a hablar de nada que sea personal. "¿Por qué tengo que hacerlo? Normalmente, además, estoy hablando con personas que me caen bien, yo respeto a todos. Y normalmente hablo con personas que no conozco, no sé quiénes son ni cómo se llaman. Si hay cosas personales que no las hablo ni con mis amigos, ¿por qué voy a pararme en la calle y hablar con alguien, y menos si me persiguen?", reflexionaba zanjando así la conversación.