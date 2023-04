Los alimentos que no debes guardar en un tupper si no quieres tener problemas de salud: atento a este símbolo

El tupper se ha convertido en un aliado fiel para muchos. Especialmente para los estudiantes, que se cargan de ellos llenos de comida cuando van los fines de semana a casa de sus padres. Muchas personas también usan los tuppers para llevarse comida al trabajo. Y eso, como no puede ser de otra forma, implica cocinar antes. De hecho, en muchas ocasiones, solemos aprovechar para preparar raciones de más para luego así tener más comida y aprovechar durante el resto de la semana. No obstante, esto puede suponer un gran problema. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la mitad de los consumidores utiliza mal estos envases para guardar comida y tan solo el 47% sabe que estos plásticos pueden degradarse, especialmente cuando entrar en contacto con alimentos ácidos, grasas, o incluso al ser calentados o enfriados.

Beatriz Robles es experta en seguridad alimentaria y ha dado algunas claves en 'Fin de Semana' sobre cómo utilizar correctamente estos recipientes y a qué deberemos prestar atención si no queremos sufrir algún que otro problema de salud por culpa de estos envases, habitualmente de plástico. Más de la mitad de los consumidores desconocen que algunos envases podrían llegar incluso a liberar sustancias tóxicas si entrar en contacto con algunos alimentos.





Atento a este símbolo en tus recipientes de plástico

En este sentido, la experta ha subrayado que, realmente, el usuario no tiene que saber cuál es la composición de dicho envase porque de eso se debería haber encargado previamente "la Autoridad Europea de Seguridad Alimentario y nuestra legislación". Sí, necesitamos, sin embargo, "saber cómo usarlos adecuadamente". Y en este punto es donde la experta cree que "podemos estar fallando".

Por ello, Robles ha querido dar una serie de consejos que nos ayuden a la hora de utilizar estos recipientes. En primer lugar, ha recomendado "comprar los envases en comercios que nos ofrezcan todas las garantías", así como "evitar las tiendas online poco fiables que no sabemos si pueden estar regulados o no". Por otro lado, también ha pedido evitar utilizar cualquier tupper "si tenemos dudas sobre si el envase es adecuado". Así las cosas, es necesario buscar "el símbolo de la copa y el tenedor", el cual no es obligatorio "pero que podemos encontrar de forma habitual". En el caso de que no lo veamos o tengamos dudas de si dicho recipiente es o no apto para guardar comida, "lo mejor es no emplearlo".

Por otro lado, también ha pedido "evitar reutilizar los plásticos de un solo uso", ya que estos se van a degradar, así como también aquellos donde "nos sirven la comida a domicilio". Además, ha aconsejado "desechar aquellos que estén deteriorados, agrietados o con manchas que no se quitan". Además, aquellos recipientes que contentan aluminio, no deberían emplearse para usarse con alimentos "muy ácidos o salados porque hay transferencia del aluminio por una exposición prolongada" y eso nos puede dar más problemas".