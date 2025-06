Juanma Castaño, con Carlos Alcaraz tras ganar Roland Garros: "Ha sido increíble"

Carlos Alcaraz logró su segundo Roland Garros después de una partido histórico ante Jannik Sinner, al que derrotó (4-6, 6-7, 7-6, 6-4 y 7-6). El tenista español estuvo con Juanma Castaño en Tiempo de Juego para hablar de la gran remontada ante el número 1 del mundo en la final más larga de la historia de Roland Garros, con 5 horas y 27 minutos: "Ha sido increíble, el ambiente de hoy ha sido brutal; desde el primer día. Sin el apoyo y el cariño de la gente hubiera sido imposible darle la vuelta".

EFE Carlos Alcaraz recibe y besa el trofeo de Roland Garros.

Juanma le preguntó por si era consciente de que estaban jugando un partido que pasaría a la historia del tenis: "No nos ha dado tiempo a pensar en ellos. Todos los puntos cuentan y no te da más tiempo que pensar en el próximo punto. Ha sido un partido con situaciones difíciles, situaciones muy, muy bonitas... había que dar importancia a cada punto".

Hubo un momento del partido en el que Sinner ganaba 6-4, 7-6 y 5-4, 0-40, con tres pelotas de partido a favor del italiano, y ahí comenzó la gran remontada del español: "He pensado en salvar ese juego como sea, punto a punto, dando el mejor nivel y luego el siguiente y luego el siguiente. Si salvábamos ese juego, teníamos muchas opciones. Cerrar un partido, un Grand Slam, y saber que no ha aprovechado esas tres bolas, le iba a pesar. Creía en mi mismo; en el final del quinto, el 'break' que me ha hecho, también ha sido un momento increíble".

Por último, Carlos Alcaraz quiso hablar de la gran importancia que tiene para él su equipo: "En momentos difíciles, me arropo en ellos y he tenido al suerte de tener mucha gente. Les oigo mucho. Hoy ha sido a base de corazón".