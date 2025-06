El detalle que descubre Carmen Lomana en plena corrida de toros de Las Ventas de Madrid y que la tiene horrorizada

Carmen Lomana, en su 'hora Lomana', habla sin tapujos sobre multitud de cosas. En este caso, Lomana ha charlado con López Schlichting de los toros. Ha recordado que, en Las Ventas, "siempre se distinguía porque la gente iba a los toros elegantísimos. En el tendido de sombra, por lo menos".

López Schlichting le ha replicado diciendo que ha visto "un cambio de generación. Muchísima gente bien vestida con blazers. Y que beben mucho. Y no saben nada. Mucha gente que no sabe nada". La socialité dice que hay alguien siempre repartiendo algo para beber. Con conocimiento de causa, explica Lomana "que llamaba la atención lo elegante que iba la gente. Ahora, no. He notado menos. Mucho menos".

Carmen Lomana, antes de entrar a Las Ventas

La directora de 'Fin de Semana', continuando con esta reflexión, dice que se ha producido una erradicación de la corbata.

Algo que califica de horroroso porque "pierden un recurso. A los hombres mayores se les ve un cuello horroroso. Y a los jóvenes, más destartalados, una forma de estar muy elegante". Así, indica que les ha dado por la moda iraní. Ha llegado a España.

Lomana cree al respecto que "en Sevilla se sigue manteniendo la tradición. Madrid era igual. Creo que seguirá siendo. Y en Valencia van bastante bien, muy bien".

Concluye la reflexión diciendo que la corbata "debería ser obligatoria. No molesta. Yo he ido a mi vida con corbata y no ha pasado nada".

¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Debería ser obligatoria la corbata para ver una corrida de toros? ¿Se viste peor ahora que antaño?

LA CONTUNDENCIA DE LOMANA AL HABLAR SOBRE MELODY Y SU POLÉMICA EUROVISIVA

En pleno huracán eurovisivo, Lomana también habló. No se cortó. ¿Cuál era su opinión sobre Melody?

En concreto, la socialité lamentaba la actitud de la artista después de batacazo en el festival, y considera que su reacción posterior le ha pasado más factura que el propio resultado obtenido.

"Al no tener una buena puntuación, creo que es lo mejor que le ha podido pasar, porque si no, no se estaría hablando tanto de ella", aseguró con contundencia Lomana.

Añadía, de hecho, que le fastidió un poco "cuando salió tan arrogante y tan soberbia. No hay nada mejor en la vida que ser humilde".

Redes Sociales Melody, emocionada durante la rueda de prensa

Cabe recordar que Melody ofreció una rueda de prensa días después del certamen, en la que habló de supuestas modificaciones constantes en la coreografía. Carmen Lomana reivindicó que, realmente, no se cambió "tanto como dice" y que "esos ajustes son habituales en producciones de este nivel".

La socialité indicó, en clara referencia a Melody, que "no puedes pensar que sabes más que todos los coreógrafos y realizadores. Ni puedes echarte en contra de un canal como Televisión Española, porque te pueden vetar y eso sí es grave para una carrera".

Por último, sobre la decisión de la artista de desaparecer temporalmente de los medios tras su actuación, Lomana no se ha cortaba; considerando que "un profesional no debe hacerlo. Entiendo que quisiera refugiarse en su familia, pero dar una estampida y decir que no quiere salir más hasta que le apetezca no es propio de alguien que quiere mantenerse en la industria". Escucha aquí la reflexión de Lomana íntegra al respecto.